Nova kandidatkinja u 'Gospodinu Savršenom': Evo tko je brineta čiji je dolazak uzdrmao vilu

Mirna atmosfera u vili u kojoj dva 'Gospodina Savršena' traže ljubav trajala je kratko. Uigrane odnose i postojeće simpatije uzdrmao je dolazak novih natjecateljica, Anđele i Ivone, čiji je prvi korak u kuću izazvao lavinu reakcija.

Umjesto mirnog upoznavanja, nove djevojke donijele su tenzije. Prvi Anđelin komentar upućen postojećim kandidatkinjama, bio je: "Jeste pospremili kuću?". To pitanje pokrenulo je lavinu negativnih komentara. Maja nije skrivala što misli o pridošlicama, komentirajući kako njihov ulazak nije bio nimalo damski. "Način na koji su ušle i na način na koji su šetale je užasan", izjavila je, a Maša je dodala opasku koja je šokirala ostale: "Taman izgledate kao spremačice".

Dok su neke djevojke reagirale burno, druge su zauzele stav superiornosti, tvrdeći da u novim djevojkama ne vide nikakvu prijetnju. "Ulaze nove cure i prvo što vidim je da ne vidim konkurenciju", samouvjereno je prokomentirala Anastasia, a s njom se složila i Lara: "Mislim da to za nas nije konkurencija, barem za one koje su sigurne".

