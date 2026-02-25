FREEMAIL
OD ANUSA DO RECTUMA /

Ne znamo kako su ova mjesta dobila tako lude nazive, ali znamo da su čisti urnebes!

Foto: Društvene mreže
Jeste li znali da kultno austrijsko mjesto Fucking više ne nosi taj naziv? Živa istina. Selo se danas zove Fugging, a razlog tome je taj što se mještani više nisu htjeli nositi s turistima željnima zabave i krađama tabli s imenom sela. Općinsko vijeće Tarsdorfa u studenom 2020. godine i službeno je izglasalo tu odluku, pa tako danas selo Fucking živi još samo u sjećanjima i galerijama na društvenim mrežama. A korisnici Reddita i u utorak su se prisjetili kojekakvih ludih naziva, a vi u nastavku pogledajte koje smo to izdvojili.
25.2.2026.
11:35
Webcafe.hr
Društvene mreže
