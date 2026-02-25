Ne znamo kako su ova mjesta dobila tako lude nazive, ali znamo da su čisti urnebes!
Jeste li znali da kultno austrijsko mjesto Fucking više ne nosi taj naziv? Živa istina. Selo se danas zove Fugging, a razlog tome je taj što se mještani više nisu htjeli nositi s turistima željnima zabave i krađama tabli s imenom sela. Općinsko vijeće Tarsdorfa u studenom 2020. godine i službeno je izglasalo tu odluku, pa tako danas selo Fucking živi još samo u sjećanjima i galerijama na društvenim mrežama. A korisnici Reddita i u utorak su se prisjetili kojekakvih ludih naziva, a vi u nastavku pogledajte koje smo to izdvojili.