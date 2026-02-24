Znate li tko je ova žena? Svoj urođeni osjećaj za stil pretvorila je u carstvo

Gotovo da ne postoji modni zaljubljenik koji nije čuo za Jeanne Damas (34). Ona je lice s razbarušenim šiškama, crvenim ružem i nonšalantnim osmijehom koje je postalo sinonim za modernu Parižanku. Ipak, svesti je samo na titulu "it" djevojke bilo bi potpuno pogrešno.

U tridesetima, Jeanne Damas je puno više: uspješna poduzetnica, kreativna direktorica, majka, glumica i, iznad svega, žena koja je svoj urođeni osjećaj za stil pretvorila u globalno prepoznatljivo modno carstvo imena Rouje.