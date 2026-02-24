FREEMAIL
NEMA PUNO TAKVIH

Skandal srušio cijenu kraljevog Audija: Pazite za koliko eura je prodan

Skandal srušio cijenu kraljevog Audija: Pazite za koliko eura je prodan
Foto: Jam Press/Iconic Auctioneers/MEGA/The Mega Agency/Profimedia
1 /5
Nema puno takvih automobila. Audi A6 Allroad 3.0TDI iz 2015. pripadao je kralju Charlesu III. između 2015. i 2016., a oprema je zaista kraljevska. Naravno, u to vrijeme kralj nije bio kralj već "obični" princ, ali to ne mijenja bit stvari. Ovaj Audi pripadao je "ergeli" britanske kraljevske obitelji, i to je na kraju postao problem. Procijenjena cijena ovog posebnog automobila bila je oko 30.000 funti (34.300 eura), ali stvarnost je sasvim drugačija. Zbog skandala bivšeg princa Andrewa, cijena je gotovo prepolovljena. Automobil je na kraju prodan za 16.875 funti (oko 19.325 eura).

24.2.2026.
13:23
danas.hr
Jam Press/Iconic Auctioneers/MEGA/The Mega Agency/Profimedia
Princ AndrewKralj Charles Iii.AudiAudi A6Automobil
