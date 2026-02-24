FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
61. ROĐENDAN /

Slatka Charlotte iz serije 'Seks i grad' pretjerala s filerima, a sada 'fura' prirodan izgled

Slatka Charlotte iz serije 'Seks i grad' pretjerala s filerima, a sada 'fura' prirodan izgled
Foto: Hugo MATHY/AFP/Profimedia
Tek najveći obožavatelji serije "Seks i grad" znaju da je kultni lik Carrie Bradshaw trebala utjeloviti upravo Kristin Davis, glumica kojoj je na kraju pripala uloga Charlotte York.
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Američka glumica Kristin Davis danas slavi 61. rođendan, a tijekom karijere u javnosti je ostala zapamćena kao Charlotte York iz serije "Seks i grad". Popularna glumica tijekom godina bila je suočena s raznim negativnim komentarima na račun izgleda: prigovarali su joj zbog previše kilograma i neumjerenosti u botoksu i filerima, a onda je odlučila da je više jednostavno nije briga pa je prigrlila starenje i prirodnu ljepotu

24.2.2026.
7:06
Hot.hr
Hugo MATHY/AFP/Profimedia
Kristin DavisSerijeHollywoodSeks I Grad
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx