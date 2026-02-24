Slatka Charlotte iz serije 'Seks i grad' pretjerala s filerima, a sada 'fura' prirodan izgled

Američka glumica Kristin Davis danas slavi 61. rođendan, a tijekom karijere u javnosti je ostala zapamćena kao Charlotte York iz serije "Seks i grad". Popularna glumica tijekom godina bila je suočena s raznim negativnim komentarima na račun izgleda: prigovarali su joj zbog previše kilograma i neumjerenosti u botoksu i filerima, a onda je odlučila da je više jednostavno nije briga pa je prigrlila starenje i prirodnu ljepotu