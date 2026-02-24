Ivana Knoll 'osvaja' Ameriku! Zabljesnut će na SP-u: 'Malo toga ostavlja mašti'

Ivana Knoll, najpoznatija hrvatska navijačica koja je svjetsku slavu stekla na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Kataru 2022. na kojem je bodrila Vatrene na putu do bronce, nastupila je proteklog vikenda kao DJ-ica u LIV Nightclub na plaži u Miamiju. Bivša natjecateljica Miss Hrvatske (33) oduševila je publiku u sićušnom, prozirnom topu, piše britanski The Sun. Ivana Knoll bit će sve više u fokusu kako se približava Svjetsko nogometno prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku ovog ljeta. Može se reći kako Ivana osvaja Ameriku...

"Manekenka je pozirala u crnoj, prozirnoj mrežastoj odjeći koja je malo toga ostavljala mašti. Kombinacija je bila pričvršćena ovratnikom oko vrata, dok su joj ruke i gornji dio prsa ostali potpuno otkriveni. Nosila je zaštitne naljepnice za bradavice, visoke čizme do koljena i duge crne tajice, a tijekom nastupa pokazala je zavidnu figuru pred oduševljenim fanovima", navodi se u tekstu The Sun-a.

Na Instagramu se obratila svojim 2,8 milijuna pratitelja i napisala:

"Prije otprilike osam godina studirala sam u Zagreb, sanjajući o životu u Miami, mjestu u kojem nikada prije nisam bila. Sve vezano uz SAD djelovalo je tako daleko, gotovo nestvarno. Jednog dana prijatelj se vratio iz Miamija i rekao mi: ‘Tamo je neki tip, Dave. On je najveći frajer u Miamiju.’ Tada je to zvučalo kao priča iz nekog drugog svijeta. Četiri godine kasnije preselila sam se u Miami. Upoznala sam Davea. Nastupila sam na otvorenju Fontainebleau Las Vegas – moj prvi veliki show. A sada… debitiram u LIV-u. Život je lud kada se ne odrekneš sna koji je nekoć djelovao nemoguće. Presretna sam. Ponosna. Hvala Dave. Hvala LIV. Ovo je nevjerojatno i tek smo počeli!”."

Ivana Knoll ovog će ljeta pratiti hrvatsku nogometnu reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi, a američki mediji tada će upoznati Ivanu, onako, do kraja. Pretpostavlja se kako će Ivana Knoll plijeniti pažnju i tamošnje javnosti.

Ime Ivane Knöll postalo je globalni fenomen tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva u Kataru 2022. godine, no njezin put do statusa medijske zvijezde započeo je mnogo ranije. Hrvatska manekenka, poduzetnica i influencerica privukla je pažnju svjetskih medija svojim odvažnim modnim odabirima, prkoseći strogim pravilima odijevanja zemlje domaćina i pretvarajući tribine u svoju modnu pistu. Ipak, priča o Ivani Knöll puno je više od provokativnih fotografija. To je priča o vještom brendiranju, poduzetničkom duhu i nepokolebljivom stavu koji ju je prometnuo u jednu od najprepoznatljivijih osoba povezanih s nogometom.

Od Frankfurta do svjetske slave

Ivana Knöll rođena je 16. rujna 1992. godine u Frankfurtu na Majni u Njemačkoj, gdje je provela prvih sedam godina života. Nakon toga se s obitelji preselila u Bosnu i Hercegovinu, točnije u okolinu Ljubuškog, gdje je završila srednju školu. Želja za daljnjim obrazovanjem odvela ju je u Hrvatsku, prvo u Rijeku, gdje je završila Grafički fakultet, a zatim u Zagreb, koji danas, uz Miami, naziva svojim domom.

Prije nego što je postala sinonim za najvatreniju navijačicu, Knöll je gradila karijeru u svijetu mode. Njezin prvi značajniji istup u javnosti bio je 2016. godine, kada se kao predstavnica hrvatske dijaspore natjecala u finalu izbora za Miss Hrvatske. Iako nije odnijela pobjedu, to joj je iskustvo otvorilo vrata u svijetu modelinga.

Prvi put je privukla pažnju šire javnosti tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine. Mediji su je tada prozvali jednom od najljepših navijačica prvenstva, a njezine fotografije u prepoznatljivim crveno-bijelim kombinacijama brzo su se proširile internetom. Međutim, bila je to tek uvertira u pravu eksploziju popularnosti koja će uslijediti četiri godine kasnije.

Katarska groznica i medijska eksplozija

Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine bilo je prekretnica u njezinoj karijeri. U zemlji s izrazito konzervativnim pravilima odijevanja, koja su od posjetitelja zahtijevala pokrivanje ramena i koljena, Ivana je odlučila ostati vjerna svom stilu. Pojavljivala se na stadionima u izazovnim kreacijama s motivima hrvatske šahovnice, od uskih haljina do kupaćih kostima, što je izazvalo lavinu reakcija.

Neki su je korisnici društvenih mreža optužili za nepoštivanje lokalne kulture, no Knöll je tvrdila da su njezina iskustva na terenu bila potpuno drugačija.

"Lokalci su mi potvrdili da mogu nositi što god želim", izjavila je za strane medije.

"Mnogi su mi prilazili, uključujući i žene i muškarce iz Katara, kako bi se fotografirali sa mnom. Da im je to smetalo, sigurno to ne bi radili."

Njezin prkosni stav donio joj je nevjerojatnu medijsku vidljivost. Njezin profil na Instagramu doživio je strelovit rast, skočivši s otprilike šestotinjak tisuća pratitelja na više od tri milijuna u samo nekoliko tjedana.

Svjetski mediji poput The Suna, Bilda i New York Posta redovito su izvještavali o njezinim odjevnim kombinacijama, a ona je vješto koristila novostečenu platformu za daljnju promociju. Sama je priznala da je bila šokirana kada je čula za pravila odijevanja.

"Pomislila sam: 'O, moj Bože, pa ja nemam odjeću koja sve to pokriva'. Ako mi u Europi poštujemo hidžab i nikab, mislim da i oni trebaju poštovati naš način života i našu religiju."

Sukob s osiguranjem i nepokolebljiv stav

Iako tvrdi da nije imala problema s lokalnim stanovništvom, njezina pojava na stadionima nije uvijek prolazila bez poteškoća. Prije četvrtfinalne utakmice između Hrvatske i Brazila, osiguranje na stadionu Education City navodno joj je zabranilo fotografiranje s navijačima uz ogradu.

"Nisu dopuštali navijačima da se fotografiraju sa mnom. Pitala sam ih zašto su tako nepristojni", ispričala je njemačkom Bildu.

Ovaj incident nije je pokolebao. U brojnim intervjuima isticala je kako se ne boji uhićenja zbog svog stila. "Nikada se nisam bojala da će me uhititi zbog onoga što jesam. Ne mislim da mogu nekoga povrijediti noseći bikini. Ako to zaslužuje uhićenje, onda me uhitite", odlučno je poručila. Taj stav samo je dodatno ojačao njezin imidž odvažne i beskompromisne žene.

Više od navijačice: Poduzetnica i DJ-ica

Ivana Knöll je puno više od atraktivne navijačice s tribina. Svoju popularnost unovčila je kroz vlastiti brend kupaćih kostima i odjeće pod nazivom "wearknolldoll", koji, ne iznenađuje, promovira hrvatske nacionalne simbole. Brend je postao prepoznatljiv upravo zahvaljujući njezinom pojavljivanju na sportskim događanjima.

Nakon Svjetskog prvenstva, svoju je karijeru usmjerila u novom pravcu. Preselivši se djelomično u Miami, započela je karijeru kao DJ-ica, nastupajući u poznatim klubovima diljem Sjedinjenih Američkih Država, od Miamija do Las Vegasa. Time je dokazala da je njezina slava puno više od trenutnog hira te da je sposobna transformirati medijsku pažnju u održiv posao. Danas je redovita gošća i na drugim velikim sportskim događajima, poput utrka Formule 1 i NBA utakmica, uvijek privlačeći pažnju svojim prepoznatljivim stilom.

Njezin put od finalistice izbora za Miss do globalno prepoznatljivog lica pokazuje kako strast prema nogometu, u kombinaciji s poduzetničkim duhom i hrabrim korištenjem društvenih mreža, može stvoriti jedinstvenu karijeru. Ivana Knöll postala je dokaz da tribine mogu biti jednako moćna pozornica kao i bilo koja modna pista.

