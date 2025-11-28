Ivana Knoll ekskluzivno za Net.hr: 'Restorani su se zbog mene zatvarali, bilo je kaotično'

Gdje god da se pojavi, Ivana Knoll (27) uvijek izazove reakciju, ali njezina priča odavno je prerasla okvire ''djevojke s tribina''. U trenutku kada je svijet pratio nogomet, internet je pratio nju: u samo nekoliko dana, tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva u Katru, broj pratitelja joj je eksplodirao na više od tri milijuna, a Knoll mania postala je globalni fenomen. Fotografije s tribina, snimke iz Dohe i njezin prepoznatljiv styling obišli su planet, pretvorili je u jedno od najpraćenijih lica Svjetskog prvenstva i lansirali je u ligu gdje je svakodnevica rezervirana za susrete s najvećim zvijezdama sporta, glazbe i filma.

No iza tog ''instant'' uspjeha stoji priča koja nema ništa zajedničko s lakoćom. Ivana je od prvog dana sve radila sama, bez menadžera, bez agencije, bez PR-a, bez odvjetnika i bez tima koji bi vukao poteze umjesto nje. U isto vrijeme rasla je na društvenim mrežama, gradila karijeru influencerice, glumila, nosila revije, pokrenula vlastiti brend kupaćih kostima i postupno se probijala u entertainment industriji koja ne prašta greške. Dok su drugi pokušavali uhvatiti val njezine popularnosti, ona je već tražila novi izazov.

Danas, godinama nakon tog naglog skoka i milijuna novih pratitelja, Ivana živi na relaciji Miami – Europa i gradi karijeru DJ-ice i producentice. Radi vlastite pjesme, nastupa u klubovima i na festivalima, probija se u jednoj od najzatvorenijih i najzahtjevnijih scena, a istovremeno ostaje ista ona cura s Kvatrića koja rutinu mjeri treninzima, satima u studiju i rijetkim, dragocjenim dolascima u Hrvatsku.

I dok je svijet o njoj pisao godinama, Knoll se nije oglašavala za hrvatske medije. Nije davala velike intervjue, nije objašnjavala svoj put, nije odgovarala na prozivke ni nagađanja. Sada je odlučila prekinuti tu šutnju. Nakon dugih godina bez ijednog većeg razgovora za domaće novinare, Ivana Knoll daje svoj životni intervju upravo za Net.hr - i prvi put otvoreno priča o tome kako je izgledalo kada te preko noći počne pratiti tri milijuna ljudi, što se događa kad svijet navija za tebe jednako glasno kao ti za svoju reprezentaciju, zašto je odbila ponude vrijedne milijun dolara, kako je izgradila novi život u Americi i koji najveći san je tek pred njom.

Gdje je danas Ivana Knoll?

Trenutno sam ekstremno uzbuđena jer je izašla moja prva pjesma koju sam ikad napravila – i to na Hardwellovom labelu.

Hardwell je, doslovno, bio oduševljen kad je čuo stvar, odmah ju je potpisao i podijelio na Instagramu. To mi je ogroman vjetar u leđa – ne samo kao DJ-ici, nego i kao producentici. Presretna sam i reakcije su jako dobre. I spot smo objavili na YouTubeu, pa se nadam da će se publici svidjeti barem upola koliko se svidjela Hardwellu.

Sjećate li se trenutka kad ste shvatili da ste postali viralni? Kako je izgledao prvi dan kad je "Knoll mania" eksplodirala po cijelom svijetu?

Naravno da se sjećam, to je zapravo bilo u Rusiji 2018., za vrijeme Svjetskog prvenstva. Prva utakmica bila je Hrvatska – Nigerija u Kalinjingradu. Došla sam s tadašnjim dečkom. Prvi put sam bila u Rusiji i jedva sam čekala utakmicu. Nosila sam onaj svoj haljetak, jer sam oduvijek voljela biti sređena gdje god idem, bez pudera ne idem, obrve uvijek počupane, neki ''polu-maturalni“ make-up… Nisam očekivala nikakav poseban trenutak.

Sjećam se da smo radili fotografije za moj Instagram. On me fotografirao, i baš u tom trenutku pojavili su se svi fotografi i počeli snimati. Mislila sam, dobro, bit ću možda u onim ''masovnim'' galerijama navijača. No nije tako bilo, deset minuta nakon što je utakmica krenula, dečko mi pokazuje mobitel: ''Vidi!'' Bila sam u svim medijima. Prvo me je objavio jedan hrvatski portal s naslovom ''Tajanstvena ljepotica''. Nisu znali moj identitet, pa su i ostali mediji prenijeli priču. Mislila sam da će na tome stati.

Nakon toga su otkrili tko sam i krenuli su članci jedan za drugim. A ja sam baš to ljeto magistrirala na Grafičkom fakultetu i bilo mi je idealno vrijeme da krenem raditi sama za sebe, kao vlastiti šef. Nikad se nisam mogla zamisliti da radim za nekoga, tako da mi je sve to došlo kao savršen trenutak.

Rasla sam na društvenim mrežama, počela raditi više kao model, postala influencerica. Imala sam odlične suradnje s brendovima. Glumila sam u serijama, nosila revije za velike brendove. Bila sam u svakom mogućem segmentu showbizza. U potpunosti sam se bacila u sve to i pokrenula vlastiti brend kupaćih kostima.

Tri godine je išlo odlično u Kini, ali sam nažalost morala stati jer više nisam mogla biti na sve strane, sve radim sama, nikad nisam imala menadžera, agenta niti ikoga tko bi to vodio umjesto mene. Iza cijele moje karijere stojim samo ja, i jednostavno više nisam mogla stizati sve, pa sam prekinula s brendom kupaćih. Ipak, jako sam ponosna na projekt jer je došao svugdje i divno mi je bilo vidjeti toliko ljudi u mojim modelima.

Tako je sve počelo. A zanimljiva anegdota je da sam kao dijete uvijek maštala ići u Rusiju, što je svima bilo čudno jer nitko iz moje obitelji tamo nikada nije bio i nemamo nikakvu poveznicu. Ne znam zašto sam imala toliku želju, ali kao da sam osjećala da će se nešto važno dogoditi u Rusiji. I evo — stvarno se dogodilo. Ljudi zaista manifestiraju stvari, čak i kad toga nisu svjesni. A nakon Rusije došao je Katar, gdje je sve otišlo u potpuno druge, ogromne razmjere.

Je li vam uopće bilo jasno što se događa? Jeste li tada u Katru osjećali da se vaš život baš u tom trenutku zauvijek mijenja?

Iskreno da vam kažem, u tom trenutku bila sam kao mašina. Nakon Rusije i života javne osobe u našim medijima očekivala sam da će se nešto dogoditi, ali mi ni na kraj pameti nije bilo da će sve otići u tolikim razmjerima. Došla sam potpuno sama, majka mi je bila u Dohi. Moj bivši dečko nije mogao doći jer je do vize bilo teško doći. Završila sam u nekom jadnom apartmanu koji smo iznajmili i stvarno je to bio jako stresan period za mene. Imala sam osjećaj da su svi svjetski mediji i televizije oko mene, a ja sve radim sama.

Nemam menadžment, nemam agenta, nemam PR, nemam publicista, nemam stilista, nemam odvjetnika – nemam apsolutno nikoga. Sve sam to odradila sama. Bila sam gost tri puta uživo kod Morgana, bila sam na svjetskim televizijama i sve sam sama organizirala i iznijela. Jedino za čim žalim je to što sam bila na toliko strana da nisam vidjela mail televizije koja je prenosila Svjetsko prvenstvo, a zvali su me da budem uživo na stadionu. To mi je i dan-danas žao, stvarno bih voljela da sam to napravila, ali jednostavno nisam vidjela taj mail. Kad sad vratim film unazad, shvaćam koliko je to sve bilo veliko i snažno.

Nisam napravila ništa posebno – osim što sam bila vjerni navijač kojem je to bilo treće Svjetsko prvenstvo i što sam bila potpuno autentična. I to je najbolji dokaz koliko je važno biti svoj. Nisam radila ništa protiv ikoga, nisam se trudila išta ''izazvati''. Samo sam bila ja. Mislim da su moja velika strast prema domovini i nogometu, uz autentičnost, doveli do te slave koja mi se dogodila. To je zaista bilo nevjerojatno.

Sjećam se kako sam hodala ulicama Dohe – stotine ljudi bi me okružile, mediji, svi. Kad bih ušla u restoran, restoran bi se praktički zatvorio. Spuštale bi se rolete. Kad sam izlazila s utakmice, čekala sam dva sata i morala ići kroz sigurnosni izlaz jer su svi čekali ispred. Bilo je kaotično. Tamo sam zaista osjetila kako žive svjetske zvijezde i moram priznati da je bilo zanimljivo iskustvo.

Sretna sam zbog svega što se dogodilo, ali je li to promijenilo moj život? Iskreno – ne mislim. To može hraniti ego, ali u suštini ti ne mijenja život. Ja sam ostala ista kao što sam bila i prije toga. Za mene je to jedno odlično iskustvo, ali ne živim od toga svaki dan niti o tome razmišljam na dnevnoj bazi.

Ja sam uvijek ja. Danas me ljudi ne zaustavljaju na ulici zato što sam nekad imala četiri milijuna pregleda na storyjima ili 800 tisuća lajkova, iskreno, to mi više nije mjerilo ničega. Kad sve vratim unazad, mislim da sam napravila odličan posao kao cura koja je bila potpuno sama, bez ikoga u timu i bez ikakve pomoći. Stvarno sam se snašla jako dobro, jer stvari koje sam ja napravila inače rade čitavi timovi ljudi. I na to sam maksimalno ponosna.

Žao mi je jedino što nikada nisam imala svoj tim, jer vjerujem da bih s dobrim timom napravila puno veće stvari i za sebe i za Lijepu našu. Mogla sam napraviti još više za Hrvatsku. Žao mi je i što ljudi iz Hrvatske koji su na funkcijama, iz Saveza i Turističke zajednice, nisu to prepoznali na način na koji je prepoznao ostatak svijeta. Mogli smo napraviti zaista velike stvari za Lijepu našu. Ali eto, sada je, tako kako je.

Što vas je najviše privuklo kod Amerike i zašto ste se odlučili preseliti? Koja je najveća razlika između života u Hrvatskoj i SAD-u?

Oduvijek sam htjela živjeti u Americi, iako Ameriku nikad prije nisam ni posjetila. Smatram da je energija mjesta presudna – jednostavno osjetiš gdje trebaš živjeti. Ja sam oduvijek osjećala da je Amerika za mene.

Čak sam htjela i studirati u Americi, ali otac mi nije dopuštao da idem daleko od njega, pa sam na kraju studirala u Zagrebu. Kad sam završila fakultet, baš to ljeto dogodio mi se onaj nevjerojatan trenutak u Rusiji, koji sam maksimalno monetizirala – odmah sam krenula raditi. U tom trenutku bila sam jedan od vodećih influencera u Hrvatskoj.

Čekala sam da prođe pandemija i čim se to malo smirilo, odmah sam došla u Miami, a zatim i u drugi grad da vidim obje opcije. Našla sam odvjetnika, predala sve papire za radnu vizu, dobila vizu i preselila se.

Koja je najveća razlika? Ja sam osoba koja ne podnosi dosadu. Volim velike, žive gradove i ne volim zimu. Odlučila sam da ću svoj život posložiti tako da nikad nemam zimu. Zato živim u Miamiju od listopada do svibnja, a onda sam od svibnja do listopada u Europi. Meni je to idealno – već četiri, pet godina živim tako i imam praktički vječno ljeto.

Druga stvar, zaista volim ubrzane, žive gradove gdje postoje puno veće mogućnosti. Konkurencija je puno veća, puno je teže uspjeti, ali je zato pobjeda slađa. Volim izazove, volim napredovati i volim uvijek napraviti korak više. Mislim da je ovo za mene jednostavno najbolje mjesto na kojem mogu maksimalno napredovati.

To mi je glavna razlika – Amerika ima puno jaču entertainment industriju. Apsolutno sve glavne stvari dolaze odavde, iako ja i dalje smatram da je Europa broj jedan kada je riječ o glazbi.

Kako izgleda vaš tipičan dan u Miamiju? Imate li uopće rutinu, ili je svaki dan potpuno nova priča?

Ja obožavam rutinu, tako da u svojim “bazama”, kako ih ja zovem, gradovima u kojima živim ljeti i zimi, živim dosta ustaljeno. Obožavam svoju rutinu: treniram, zdravo se hranim i provodim puno vremena u studiju, gdje sada završavam svoju petu pjesmu. Inače sam producentica, tako da svoje pjesme radim sama.

Pripremam mikseve za nadolazeće nastupe, iako imam susjeda u Miamiju koji mi radi probleme jer ne voli glazbu, tako da je tu uvijek mala borba. Odem u teretanu, u saunu… Slabo izlazim, idem van samo kad imam vlastite nastupe, jer mi je klasičan izlazak već dosadio – apsolutno sam sve vidjela i svakoga upoznala, tako da sada izlazim samo ako je nešto baš posebno ili ako imam nastup.

Za sada ide odlično, imam velike nastupe u klubovima u Miamiju i time sam jako zadovoljna, tako da se najviše na to fokusiram.

Ali teško je držati rutinu kao DJ-u, jer sam apsolutno stalno na putu. Vrijeme koje provodim kod kuće trudim se maksimalno provesti u rutini i zapravo tada imam jedan jako “dosadan” život.

Od svih poznatih faca koje ste upoznali – tko vam je ostao u sjećanju i zašto? Kako se nosite s činjenicom da ste sada dio jet-set svijeta?

Ja sam zaista imala sreću upoznati najveće face na svijetu – od glumaca, pjevača, repera i DJ-eva do najvećih sportaša: nogometaša, košarkaša, vozača Formule, tenisača. Upoznala sam i velike biznismene, vlasnike Formule 1 i ljude iz Fife. Apsolutno sve što mi je bilo bitno – upoznavajući te ljude, shvatila sam i naučila jako puno. Stvarno sam vidjela što je dobro u ovom poslu, a što nije. Svaki posao koji je popraćen publicitetom i izloženosti nosi ogroman teret na čovjeka i njegovu nutrinu.

Za osobe koje imaju velik ego to je posebno teško, jer upravo ego zna napraviti najveće probleme. Ljudi lako upadaju u poroke. Ta svjetla Hollywooda, za koja mnogi misle da su ''med i mlijeko'', daleko su od toga.

Ja sam vrlo rano shvatila što oni rade, što imaju i što ja ne želim u svom životu. Jako mi je drago da sam uspjela izbjeći sve ono što se dogodilo mnogima od njih, jer sam na vrijeme shvatila što ne smijem napraviti ni pod koju cijenu i kako ostati zdrav u nezdravom okruženju.

Što se tiče slavne osobe koja mi je najviše ostala u sjećanju i koja mi je najbliža, to je definitivno Jamie Foxx. On mi je najbliži prijatelj među poznatima. Upoznala sam njegovu obitelj, suradnike i najbliže prijatelje. Kad se dogodila ta slava u Katru, oni su mi bili velika podrška.

Zbog toga sam jako sretna i zahvalna na prijateljstvu s njim – otvorilo mi je velika vrata, pomoglo mi je da uvidim mnoge stvari i spriječim neke situacije koje su mi se mogle dogoditi da sam krenula krivim putem.

Što se tiče toga kako se nosim s tim da sam i ja sada dio tog kruga – iskreno, nemam apsolutno nikakav problem. Mogu sjediti za stolom s bilo kim: s predsjednikom, s najvećom zvijezdom ili s blagajnicom. Apsolutno sam ista sa svima. Nemam problem ni s kim razgovarati, vrlo sam pristupačna i skromna osoba. Nekad se moja pristupačnost i skromnost znaju pogrešno protumačiti kao slabost ili ''prevelika dostupnost'', ali ja vrlo brzo pokažem da su pristupačnost i skromnost vrline, a ne mane – barem ne u onom smislu u kojem to neki ljudi vole interpretirati.

Ne mogu reći ništa loše – sa svim ljudima koje poznajem, a koji su na velikim funkcijama, imam apsolutno najveći respekt. To mi govori da sam sve što sam radila u svom životu radila kako treba. I zbog toga sam stvarno sretna.

Tko vas je najviše iznenadio u stvarnom životu, bilo pozitivno ili manje pozitivno? Jeste li možda imali neugodnu situaciju s nekom poznatom osobom?

Iskreno, ne mogu se sjetiti jedne konkretne osobe. Bilo je puno ljudi koji su pokazali svoje pravo lice onog trenutka kada je krenuo moj put prema uspjehu. Čak i neke kolege, poznate osobe iz Hrvatske, koje su se predstavljale kao moji prijatelji, a onda sam shvatila da je to bila jedna velika laž. No, to se događa, mislim, svakoj osobi koja raste, napreduje i uspijeva. Jednostavno, ljudi pokažu svoje pravo lice i to je normalno.

S vremenom su se oko mene počeli pojavljivati novi ljudi – talentiraniji, ambiciozniji, koji isto ''grizu'' za svoj uspjeh. Zato danas više volim biti okružena ljudima koji su željni uspjeha i koji su, kao i ja, fokusirani prvenstveno na posao.

Tako da, iskreno, ne mogu izdvojiti jednu specifičnu osobu. Od ljudi iz djetinjstva, kolega iz showbizza pa do današnjih kolega, najviše me iznenađuju DJ-evi koji su često vrlo negativno nastrojeni prema ''novopečenim'' DJ-evima kojima ide dobro. To je baš nešto što me neugodno iznenadilo, ali glazbena industrija je općenito jedna od najgorih po tom pitanju, tako da me zapravo ne čudi. No, nema ničega s čime se ja ne mogu nositi.

Jesam li upala u neku čudnu ili neugodnu situaciju s nekom poznatom osobom? Iskreno – nisam. Jedino što ljudima može biti čudno je to što sam ja apsolutno sve te poznate osobe odbila, iako su mnoge od njih pokušavale osvojiti mene. Nikad mi takvi muškarci nisu bili ''tip'' – osobe koje su medijski jako eksponirane i imaju veliki ego.

Uvijek kažem: u vezi ne mogu biti dvije dive. Pošto sam ja diva – ne može biti i on. Zato je svima često bilo neobično što sam sve te ulete i ''šikaniranja' jednostavno odbila.

Kako izgledaju V.I.P. partyji?

Nikad ne idem na kućne partyje niti na after partyje. Uvijek me tih stvari bilo strah zbog svega što se tamo događa. Čula sam puno priča, znam puno situacija i jednostavno ne želim sebe dovoditi u rizik. Idem samo na partyje gdje, primjerice, nastupa neki moj DJ prijatelj – tada vrijeme provodim u green roomu, backstageu ili na stageu. Tako ja ''partijam''. Ili ako ja nastupam, ili netko od mojih kolega, dođem podržati njihov set.

Ne mogu reći da nisam bila na ludim partyjima – bila sam na nekim od najvećih na svijetu. Primjerice, na Annabel's The Official BAFTA after partyju. Bila sam doslovno u podrumu s najvećom kremom svijeta – od vlasnika Netflixa, svih mogućih poznatih osoba, Lewisa Hamiltona, Naomi Campbell… Apsolutno svi su bili tamo. To je bio jedan od partyja za pamćenje.

Bila sam i na mnogim VIP partyjima, recimo na rođendanima poznatih pjevača, repera, kolega s kojima sam dobra. Kako izgleda VIP party zaista ovisi o tome u kojem je gradu i čiji je party. Ako, recimo, neki reper ima rođendan ili svoj party, točno znam kakva će vrsta ljudi doći i kakva će glazba biti. Ako nastupa neki moj prijatelj DJ, isto znam otprilike što mogu očekivati, jer se uvijek ravnam po glazbi.

Ali na one baš ''lude'' partije – ja ne idem. Iskreno, jako sam strašljiva po pitanju stvari koje nemam pod kontrolom.

Šuškalo se ste odbili neka velika imena. Istina ili mit? Možemo li dobiti barem inicijale – tko je bio najuporniji?

Ja sam, iskreno, odbila sve poznate frajere. Ne mogu biti s muškarcem koji ima ogroman ego, stalno se fotografira za društvene mreže i živi od medijske eksponiranosti. Ne mogu podnijeti da je on ''diva“. Ja sam diva i ne mogu biti dvije dive u vezi.

Jednom sam pokušala s jednom zvijezdom i, nažalost, nije išlo. On gura svoju karijeru, ja guram svoju, i to jednostavno nije kliknulo, nije se spojilo. Tko je bio najuporniji? Uf… Imali smo jednog vozača Formule koji mi je pisao još prije Katara, nekih četiri – pet godina. Onda imamo, i dan danas, jednog ''dječaka'' koji je doslovno opsjednut sa mnom, od nogometaša... Bilo ih je mnogo. Ima ih nekoliko koji su i dalje uporni, mnogi su odustali, a novi stalno dolaze.

Kako ste se zaljubili u DJ-ing?

Iskreno, moj najveći san je bio postati pjevačica, ali budući da moje pjevačke sposobnosti nisu na najvišoj razini, morala sam pronaći drugi način da imam svoj glazbeni izričaj. Tako je došlo do produkcije vlastitih pjesama i miksanje.

Kako sam prijateljica s DJ Snakeom, išla sam s njim na Ultru u Splitu i bila na stageu. Dok sam gledala taj set, doslovno mi se promijenio život. Tada sam odlučila da želim biti DJ. I eto, tri godine kasnije, ja sam nastupala na Ultri u Splitu. Sve je moguće uz rad, trud, disciplinu i manifestaciju.

Kako sam prije bila plesačica, uvijek sam imala dobar sluh, iako glazbeno nisam bila formalno educirana. Kad sam naučila raditi vlastitu produkciju, razmišljati kao DJ i miksati, sve sam to potpuno osvojila. Ide mi odlično i jako sam sretna zbog toga.

Imala sam zaista veliku podršku Black Coffeeja. On mi je na samom početku bio ogromna potpora i motivacija, on je bio taj koji mi je rekao: ''Ivana, moraš razvijati ovu karijeru.'' Zaista sam imala najveće umjetnike, najveće DJ-eve i producente na svijetu kao podršku. Zbog toga sam stvarno prezahvalna i presretna.

S obzirom na vašu vojsku pratitelja – može li se danas dobro živjeti od DJ karijere?

Da budem iskrena, ja sam i sa životom koji sam imala, i s novcem koji sam tada zarađivala, bila potpuno zadovoljna. Imala sam odlične honorare i velike ugovore, ali sam neke namjerno odbila.

Primjerice, OnlyFans me tražio i nudili su mi garanciju od milijun dolara za prvi mjesec, što sam odbila. Nisam se morala fotografirati gola niti raditi išta eksplicitno, ali svejedno sam rekla ne. Smatram da sam ja puno više od toga da budem OnlyFans model. Čak me ni klasični modeling nikad nije pretjerano zanimao. Nisam nikad bila ''gladna novca'' do te mjere da ću napraviti sve za novce. Odbila sam tako velike ugovore jer radije živim s manje novca, ali mirne savjesti – da znam da nikad nisam prodala sebe, svoje tijelo ili svoju dušu – nego da imam milijune, a da sam izgubila sebe ili postala rob nečega.

Bilo je malo teško u početku DJ karijere, upravo zato što sam prije imala visoku ''cijenu pojavljivanja''. Plaćali su me najveći brendovi na svijetu i onda je bilo jako teško postaviti početnu cijenu kao DJ-ice. Moja početna cijena već je bila visoka, ali je – na sreću – bila i prihvaćena. Krenulo je odlično.

Ja sam stvarno dala sve od sebe, uz jako puno vježbanja i pripreme, da opravdam tu cijenu. Gdje god sam nastupala, ljudi su bili prezadovoljni. Zvali su me ponovno, pa tako i danas – nastupam opet. Prošle godine sam nastupala, sljedeće godine nastupam na još jednom velikom festivalu, najvećem njemačkom festivalu, a većina klubova u kojima sam svirala zove me svake godine. Na turneji uvijek imam barem tri kluba u koja se redovno vraćam i već me ponovno zovu za sljedeće ljeto. Zaista sam opravdala svoju cijenu i svoj posao i jako sam zadovoljna zbog toga. Jer napustiti sav onaj novac i luksuzan život koji sam imala prije i krenuti karijeru potpuno ispočetka, u nečemu sasvim drugačijem – nije bilo lako. Ali tu smo da se borimo.

Da, zaboravila sam reći da DJ-ing radim iz čiste strasti, jer su glazba i sport moje dvije najveće ljubavi. Napokon živim točno onakav život kakav želim i to sam sama sebi omogućila. Definitivno je strast na prvom mjestu – ali, naravno, od nečega se mora živjeti. Zato volim sve što zaradim ulagati dalje u svoje znanje i napredak, da kao umjetnica rastem maksimalno koliko mogu.

Je li bilo teško uvjeriti glazbenu scenu da niste “samo influencerica”, već DJ-ica?

Nije bilo toliko teško koliko sam ja u početku mislila da će biti, s obzirom na primjere drugih DJ-ica. Primjerice, tu je Peggy Gou, koju i dan-danas vole karakterizirati kao ''TikTok DJ-icu'', iako žena ima svjetski uspjeh. Mislila sam da ću se i ja morati boriti s puno većim hejtom. Ali kad sam krenula, od samog početka mi je bilo važno da ljudi vide da nastupam uživo - da zaista miksam, sa slušalicama na ušima, da se ne oslanjam na unaprijed snimljene setove ili opremu. Sve sam to pokazivala na društvenim mrežama.

Moji setovi s festivala, iz klubova i live nastupa nalaze se na YouTubeu, tako da sam od starta odlučila pokazati znanje. Zbog toga mi nisu mogli naći puno ''mana''. Naravno, uvijek postoje ljudi koji osuđuju izgled – jer je ovo vrlo muška, dominantna scena i ženski DJ-evi još uvijek nisu potpuno prihvaćeni da budu seksi, da dobro izgledaju i da se po nečemu ističu.

Ali kao i u svemu, i tu postoji druga strana. Ja zaista poznajem apsolutno najveće ljude u glazbenoj, posebno elektroničkoj industriji – od najvećih agenata najvećih svjetskih agencija, do vlasnika velikih record labelova. Svi oni me poznaju i imam njihovo poštovanje. Trebalo je vremena da me upoznaju i shvate tko sam. Naravno da je bilo onih koji su imali predrasude zbog društvenih mreža, mog izgleda i percepcije izvana. Ali to se vrlo brzo promijenilo kad su vidjeli da sam osoba koja radi, koja je profesionalna i ''na mjestu''.

Glas se širi – ako si korektan, radišan i ne ponašaš se neozbiljno, ljudi to prepoznaju. Oni su to prepoznali kod mene i zato danas imam priliku raditi s velikim imenima u industriji. To mi govori da sam se itekako dokazala kao dobra u svom poslu.

Kad dođete kući jeste li Ivana Knoll ili ''Ivana iz kvarta”? Kako vas Hrvati danas doživljavaju?

Kad dođem doma, ja sam uvijek Ivana iz kvarta i to se nikad neće promijeniti. Imam svoj đir, uvijek isti – na Kvatriću, idem u svoju mesnicu, obavljam sve isto kao i prije. Jedina razlika je što sam jako rijetko kod kuće. Posljednji put sam bila u rujnu, samo pet dana, da vidim roditelje, a prije toga prošlog ljeta kad sam nastupala na Ultri u Splitu. Dakle, stvarno sam rijetko u Hrvatskoj, ali kad jesam – potpuno sam ista. Kad me netko pita za fotografiju - pristanem, ljudi su većinom pozitivni i pristojni. Ja sam jako pristupačna i otvorena, tako da mi je to sve normalno.

Jedino što se dogodi je da izađu neke fotografije u medijima kad se negdje pojavim – neki me vole namjerno fotografirati iz lošeg kuta, ali s tim nemam nikakav problem. Svi mi imamo svoje lošije i bolje kutove, dobre i loše dane. Sve je to sasvim normalno.

Postoji li trenutak u karijeri kad ste pomislili – “ne mogu više, ovo nije za mene”?

Naravno da jesam. Da bi čovjek rastao i napredovao, mora proći kroz puno negiranja i puno odbijanja. Nikada nije sve onako kako mi isplaniramo, niti se događa onda kada bismo mi htjeli. Naravno da je bilo teških trenutaka kada sam pomislila: “Ne mogu više.” Pogotovo zato što je sve na meni. Ja sam svoj menadžer, svoja agencija, svoj odvjetnik, svoj PR. Sama radim svoj content, uređujem profile, organiziram nastupe – apsolutno sve radim sama. Iskreno, neke stvari mi je lakše odraditi samostalno. Dok drugima objasnim što želim, a oni nemaju u sebi tu istu žudnju za kreativnošću, to me više iscrpi nego što mi pomogne. Ja zaista radim sve iz strasti i lakše mi je napraviti stvari sama nego s ljudima koji nisu jednako strastveni kao ja. Bilo je definitivno takvih trenutaka i sigurna sam da će ih biti još, ali ja sve to gledam kao lekcije koje su mi potrebne da bih evoluirala i rasla dalje. Ti dani dođu, ali ja uvijek na kraju kažem: Idemo još jače.

Možete li zamisliti da se jednog dana vratite za stalno u Hrvatsku?

Iskreno – ne mogu reći ''nikad“ - jer nikad ne reci nikad. Za sada zaista volim putovati i živjeti u užurbanim gradovima. Meni vrlo brzo dosadi sredina u kojoj živim. Definitivno sebe vidim kao osobu koja će vrlo često mijenjati svoje mjesto prebivališta. Ali Hrvatska je uvijek moj dom. Uvijek ću joj se vraćati, dolaziti u posjet, vidjeti svoju obitelj.

Hoću li se jednog dana vratiti ''za stalno“ – zaista ne znam. Trenutno to ne vidim. Nekako smatram da sam tamo odradila sve što sam mogla i da je vrijeme za neke nove države, nove ljude i nove izazove.

Koja je najluđa ponuda koju ste ikada dobili? Poslovna, ljubavna... Što vas je ostavilo bez riječi?

Pa iskreno, od svih ponuda ništa me nije moglo ostaviti bez riječi, jer je bilo toliko svega da sam se u jednom trenutku jednostavno prestala šokirati. Bilo je zaista svakakvih ponuda – moralnih, nemoralnih, potpuno suludih. Ne bih čak ni znala izdvojiti jednu, niti se sada mogu sjetiti konkretne, jer mi je to sve postalo potpuno nebitno.

Je li vaše srce zauzeto ili još tražite onog pravog?

Već dvije godine sam slobodna. Imala sam jednu jako sretnu, desetogodišnju vezu, ali sada sam sama i potpuno posvećena sebi i svojoj karijeri. Ne želim da mi se život vrti oko frajera. Ne tražim nikoga. Fokusirana sam isključivo na sebe. Želim izgraditi život kakav želim živjeti – život svojih snova, karijeru iz snova, maksimalno iskoristiti svoj potencijal, živjeti najbolje što mogu i u svemu tome uživati. Trenutačno zaista ne želim brak i djecu. Ne vidim se u toj priči.

Za mene je muškarac dobrodošao samo ako moj život čini boljim: sretnijim, mirnijim, uspješnijim, ispunjenijim. Sve ono gdje se moram objašnjavati, pravdati, trošiti energiju ili osjećati iscrpljeno – to mi ne treba i to maknem od sebe. Ne trošim vrijeme na to.

Potpuno sam posvećena sebi i želim izgraditi svoj život iz snova. Na tome radim i to me ispunjava.Ako me jednog dana pronađe onaj kome sam baš ja ''prava'' – dobrodošlo je. Ali apsolutno nisam fokusirana na to. Po tom pitanju sam dosta kao Cher ili Madonna – najveće svjetske ikone koje su shvatile da je muškarce lijepo imati, ali da nisu nužni.

Što spremate za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.?

Naravno da sam tu, u Miamiju, i već se ozbiljno pripremam. Imam velike projekte u planu, posebno na glazbenom polju, tako da sam maksimalno fokusirana na rad. Ići ću na utakmice Hrvatske, da podržim Vatrene. Ovo će mi biti već četvrto Svjetsko prvenstvo na kojem ih bodrim i baš se veselim, pogotovo zato što se sada sve događa u zemlji u kojoj živim. Ako me pitaš koji mi je najveći san – to je lako. Najveća želja mi je nastupati na stadionu, na Svjetskom prvenstvu, za utakmicu Hrvatske. To mi je apsolutni životni san i iskreno se nadam da ću ga uspjeti ostvariti.

