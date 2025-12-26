FREEMAIL
'UPOZORENJE ZA ČOVJEČANSTVO' /

Ateistica tvrdi da je vidjela 'život nakon smrti': 'Bila sam u tami, a onda su se pojavili oni'

Ateistica tvrdi da je vidjela 'život nakon smrti': 'Bila sam u tami, a onda su se pojavili oni'
Foto: Brian Donovan/alamy/profimedia

Nije postojalo ni gore ni dolje, samo golemo prostranstvo u kojem je imala osjećaj da lebdi

26.12.2025.
17:08
Webcafe.hr
Brian Donovan/alamy/profimedia
Iako se cijeli život izjašnjavala kao ateistica, ova žena tvrdi da je tijekom iskustva bliske smrti doživjela nešto što joj je u potpunosti promijenilo pogled na svijet. Kaže da je "vidjela život nakon smrti” i dobila upozorenje za čovječanstvo. Sve je započelo na večeri s prijateljima u Vancouveru, kada je Heather Mae iznenada osjetila snažno stezanje u prsima. Tadašnji zaručnik odmah ju je odvezao u bolnicu, no putem je doživjela plućnu emboliju, po život opasno začepljenje arterije. U tim trenucima, kaže Heather, obavila ju je potpuna tama kojoj se više nije mogla oduprijeti, njezino iskustvo prenosi Mirror.

U podcastu Shaman Oaks opisala je kako je tama bila drukčija od svega što je ikad iskusila. Isprva je vidjela tek sitnu točku svjetla, koja je ubrzo nestala, a ona je ostala u potpunom mraku. Taj prostor naziva ponorom ili prazninom, ali ističe da je, unatoč tami, osjećaj bio iznenađujuće ugodan. Nije postojalo ni gore ni dolje, samo golemo prostranstvo u kojem je imala osjećaj da lebdi, potpuno sigurna i bez ikakvih zvukova.

Vidjela je stotine ljudi

U jednom trenutku, u daljini se pojavila mala točka svjetlosti koja je počela rasti. Pretvorila se u svojevrsni tunel u nijansama sive, prošaran bljeskovima jače svjetlosti, a Heather je imala osjećaj da se uzdiže prema gore. Tada se, kako tvrdi, našla pred skupinom od oko stotinu ljudi i bila potpuno preplavljena emocijama. Među njima je prepoznala svoje prabaku i pradjedove, tetu, ujaka i mnoge druge koje je poznavala.

Posebno se sjeća riječi svoje prabake koja joj je rekla da je umrla. U tom trenutku, kaže, počela je shvaćati prirodu svjetlosti koja ju je okruživala, a opisuje je kao neizmjerno toplu, daleko snažniju od svega što ljudi mogu zamisliti. Heather tvrdi da joj je zatim predana zlatna kugla u kojoj su joj prikazani prizori razarajućih sukoba kroz ljudsku povijest. Iz tog iskustva, kaže, ponijela je snažnu poruku i upozorenje za čovječanstvo: ako želimo ići naprijed, moramo se odreći predrasuda prema drugim kulturama, narodima i ljudima općenito. Samo tako, smatra, možemo doći tamo gdje bismo trebali biti, piše Mirror.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Djed Mraz napustio rodno mjesto i počeo dostavljati djeci božićne darove

SmrtSfživot Nakon Smrti
