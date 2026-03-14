Real lakoćom osvojio nova tri boda, pogledajte kako je Guler zabio s vlastite polovice

Lakoćom i uz odličnu igru nogometaši madridskog Reala su upisali domaću pobjedu u 28. kolu španjolske La Lige, pobijedili su Elche 4-1.

Nakon sjajne predstave u Ligi prvaka protiv Manchester Cityja i ovaj put je urugvajski nogometaš Valverde bio raspoložen za igru, ali potez utakmice došao je od strane 21-godišnjeg turskog nogometaša Arde Gulera koji je postigao pogodak fantastičnim udarcem sa svoje polovice terena. Gol možete pogledati OVDJE.

Real je poveo u 39. minuti kada je prvo Valverde topovski opalio iz slobodnog udarca. Gostujući vratar je tek odbio loptu na nogu Rudigera koji je pogodio za 1-0. U 44. minuti Valverde je bio strijelac za 2-0 kada je sjajno pucao s vrha šesnaesterca i majstorski pogodio za povećanje vodstva.

U nastavku je prvo Huijsen glavom pogodio za 3-0, a onda su se u završnici dogodila još dva pogotka. Moran je u 85. minuti pogodio vlastitu mrežu za jedini gol Elchea, dok je u 89. nastao delirij na Santiago Bernabeu kada je Guler potegnuo debelo sa svoje polovice, vidjevši da je suparnički vratar daleko od svojih vrata, te je majstorski naciljao za konačnih 4-1.

Real Madrid je ponovno došao na bod zaostatka od vodeće Barcelone, ali katalonska momčad ima utakmicu manje.

