GOLČINA /

Real lakoćom osvojio nova tri boda, pogledajte kako je Guler zabio s vlastite polovice

Real lakoćom osvojio nova tri boda, pogledajte kako je Guler zabio s vlastite polovice
Foto: Oscar DEL POZO/AFP/Profimedia

Real Madrid novom pobjedom barem privremeno smanjio zaostatak za Barcelonom

14.3.2026.
23:11
Hina
Oscar DEL POZO/AFP/Profimedia
Lakoćom i uz odličnu igru nogometaši madridskog Reala su upisali domaću pobjedu u 28. kolu španjolske La Lige, pobijedili su Elche 4-1.

Nakon sjajne predstave u Ligi prvaka protiv Manchester Cityja i ovaj put je urugvajski nogometaš Valverde bio raspoložen za igru, ali potez utakmice došao je od strane 21-godišnjeg turskog nogometaša Arde Gulera koji je postigao pogodak fantastičnim udarcem sa svoje polovice terena. Gol možete pogledati OVDJE.

Real je poveo u 39. minuti kada je prvo Valverde topovski opalio iz slobodnog udarca. Gostujući vratar je tek odbio loptu na nogu Rudigera koji je pogodio za 1-0. U 44. minuti Valverde je bio strijelac za 2-0 kada je sjajno pucao s vrha šesnaesterca i majstorski pogodio za povećanje vodstva.

U nastavku je prvo Huijsen glavom pogodio za 3-0, a onda su se u završnici dogodila još dva pogotka. Moran je u 85. minuti pogodio vlastitu mrežu za jedini gol Elchea, dok je u 89. nastao delirij na Santiago Bernabeu kada je Guler potegnuo debelo sa svoje polovice, vidjevši da je suparnički vratar daleko od svojih vrata, te je majstorski naciljao za konačnih 4-1.

Real Madrid je ponovno došao na bod zaostatka od vodeće Barcelone, ali katalonska momčad ima utakmicu manje.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
