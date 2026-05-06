Roditeljske svađe: Sukob pred djecom pretvorite iz traume u važnu životnu lekciju

Gotovo da ne postoji odnos bez povremenih nesuglasica i sukoba, a roditeljstvo sa sobom nosi brojne nove izazove koji mogu pojačati napetosti.

Mnogi se roditelji stoga pitaju je li u redu prepirati se pred djecom i kako to utječe na njih. Iako je instinktivna reakcija zaštititi djecu od svakog sukoba, psihološka istraživanja pokazuju da ključ nije u tome svađaju li se roditelji, već kako to čine. Dok destruktivne svađe ostavljaju duboke i trajne ožiljke, konstruktivno rješavanje problema može biti jedna od najvažnijih lekcija koju djeca ponesu iz roditeljskog doma.

Što svađu čini štetnom?

Djeca su, kako kaže psiholog E. Mark Cummings, poput "emocionalnih Gajgerovih brojača". Neprestano prate emocionalno stanje svojih roditelja kako bi procijenili koliko su sigurni u obitelji. Kada su sukobi učestali, žestoki i neprijateljski, dječji osjećaj sigurnosti ozbiljno je narušen. Destruktivnim se ne smatraju samo vikanje, vrijeđanje i prijetnje, već i pasivni oblici agresije. Istraživanja su pokazala da su taktike poput ignoriranja, emocionalnog povlačenja ili takozvane "tihe mise" za djecu ponekad čak i štetnije od otvorene svađe.

"Djeca razumiju neprijateljstvo. Ono im daje informaciju o tome što se događa i s time se mogu nositi. Ali kada se roditelji povuku i postanu emocionalno nedostupni, djeca ne znaju što se događa. Znaju samo da nešto nije u redu", objašnjava Cummings. Ta neizvjesnost stvara plodno tlo za strah, tjeskobu i osjećaj krivnje, jer djeca često počinju vjerovati da su ona uzrok problema. Negativni učinci vidljivi su već u najranijoj dobi. Neke studije pokazuju da čak i bebe stare šest mjeseci pokazuju znakove stresa kada su im roditelji u sukobu.

Dugoročne posljedice na zdravlje i razvoj

Šteta uzrokovana životom u okruženju ispunjenom sukobima nije samo trenutna. Dugogodišnja istraživanja povezala su odrastanje u takvim domovima s nizom problema u odrasloj dobi. Odrasli koji su kao djeca bili izloženi toksičnim svađama imaju veći rizik od razvoja kardiovaskularnih i imunoloških problema, skloniji su depresiji, ovisnostima te imaju više poteškoća u stvaranju bliskih i stabilnih veza.

Jedan od razloga leži u fiziološkom odgovoru na stres. Antropološka studija provedena u jednom karipskom selu pokazala je da su djeca iz obitelji s čestim svađama imala kronično povišenu razinu hormona stresa, kortizola. Zbog toga su češće bila umorna i bolesna, manje su se igrala i lošije su spavala. Ključan je nalaz bio da se djeca nikada ne naviknu na obiteljski stres. Negativne emocije iz partnerskog odnosa često se "prelijevaju" i na roditeljstvo. Roditelji u sukobu skloniji su kritiziranju, nedosljednosti i manjoj posvećenosti djeci, što narušava privrženost i ostavlja dugoročne posljedice na dječji razvoj, piše Medium.

Konstruktivni sukob kao životna lekcija

S druge strane, svjedočenje konstruktivnom rješavanju problema može biti iznimno korisno za djecu. Kada vide roditelje kako se ne slažu oko nečega, ali se pritom odnose s poštovanjem, slušaju jedno drugo, traže kompromis i na kraju se pomire, djeca uče neprocjenjivo vrijedne vještine. Takav pristup pokazuje im da je neslaganje normalan dio odnosa i da se problemi mogu riješiti bez narušavanja ljubavi i povezanosti.

Prema istraživanjima o roditeljskim sukobima, djeca koja vide da su roditelji riješili svađu zapravo su sretnija nego prije nje. To im pruža sigurnost i vjeru da njihova obitelj može prebroditi izazove. Djeca su vrlo vješti analitičari sukoba i mogu prepoznati razliku između lažnog i iskrenog pomirenja. Nije dovoljno samo prestati vikati; važan je emocionalni ton nakon svađe. Osjećaj olakšanja i ponovne bliskosti među roditeljima jasan je znak da je opasnost prošla.

Način na koji se roditelji nose s nesuglasicama oblikuje budućnost njihove djece. Cilj nije stvoriti dom bez ikakvih sukoba, što je i nemoguće, već pokazati djeci kako se kroz neslaganja može proći na zdrav način. Učeći ih empatiji, kompromisu i važnosti pomirenja, roditelji im daju alat neophodan za izgradnju sretnih i ispunjenih odnosa u budućnosti.

