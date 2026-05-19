Otkriveno zašto Conte odlazi iz Napolija: Teži posao od ovoga teško je mogao odabrati

Antonio Conte glavni je kandidat za novog izbornika Italije nakon ostavke Gennara Gattusa i trećeg uzastopnog neuspjeha u kvalifikacijama za SP. Iako ima ugovor s Napolijem do 2027., i sam je potvrdio da bi trebao biti u razmatranju. Predsjednik kluba Aurelio De Laurentiis poručio je da mu neće stajati na putu, ali je pritom oštro kritizirao "potpuno neorganizirani" Talijanski nogometni savez (FIGC).

Potpuni raspad sustava

Italija proživljava jednu od najdubljih kriza u svojoj povijesti. Poraz od Bosne i Hercegovine u doigravanju doveo je do masovnih ostavki: otišli su izbornik Gattuso, predsjednik saveza Gabriele Gravina i Gianluigi Buffon. Situacija je toliko teška da je Fabio Capello nazvao "sportskom tragedijom" i upozorio na strukturne probleme i pad kvalitete igrača. Sam Conte je ranije izjavio da je tužan zbog neuspjeha te da je nužna obnova uz veću pomoć klubova, koje je kritizirao i u svom prvom mandatu.

Spasitelj ili žrtva kaosa?

U takvoj atmosferi, Conte se nameće kao idealno rješenje. Smatraju ga stručnjakom za krizne situacije, sposobnim da brzo nametne pobjednički mentalitet. "Pravo je da se moje ime nalazi na popisu kandidata. Da sam na čelu saveza, uvrstio bih ga", rekao je Conte. Predsjednik Napolija De Laurentiis potvrdio je da bi ga pustio, ali je cinično dodao: "Budući da je inteligentan, mislim da bi se suzdržao od vođenja nečeg potpuno neorganiziranog." Ta izjava najbolje oslikava stanje.

Conteov povratak stoga nije samo pitanje odabira novog izbornika, već i signal spremnosti na bolne rezove. Njegova odluka, hoće li odabrati borbu za trofeje s Napolijem ili misiju nacionalnog spasa, oblikovat će budućnost "Azzurra" za iduće desetljeće.