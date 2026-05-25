Russell u očaju: 'Osjećam se kao da netko ne želi da se borim ili natječem za ovo prvenstvo'

Velika nagrada Kanade još je jednom potvrdila svoj status jedne od najnepredvidljivijih i najdramatičnijih utrka u kalendaru Formule 1. Nakon brojnih problema s kalendarom, Formula 1 sada ulazi u iznimno zgusnut dio sezone.

Već od ovog vikenda u sljedećih osam tjedana vozi se čak šest utrka. Krajem srpnja imat ćemo puno jasniju sliku o borbi za naslov prvaka, no dosadašnji dio sezone definitivno je obilježila dominacija Mercedesa. Britanski vozač George Russell upisao je jednu pobjedu, dok je njegov mladi timski kolega Kimi Antonelli slavio čak četiri uzastopna puta, zaključno s Velikom nagradom Kanade.

Na stazi Gilles Villeneuve u Montrealu u nedjelju navečer po našem vremenom, ispunjenoj preokretima, kišom, tehničkim kvarovima i borbama kotač uz kotač, pobjedu je odnio spomenuti mladi as Kimi Antonelli. No, njegova četvrta uzastopna pobjeda ostala je u sjeni slomljenog srca njegovog momčadskog kolege iz Mercedesa, Georgea Russella, koji je nakon herojske borbe morao odustati iz vodeće pozicije.

Nevjerica“, rekao je Russell kada su ga pitali kako se osjeća nakon kvara na svojoj pogonskoj jedinici.

"Osjećam se kao da netko ne želi da se borim ili natječem za ovo prvenstvo", dodao je George Russell, prenosi službeni web site Formule 1.

Russel je istaknuo i sljedeće:

"U tri od posljednjih pet utrka dogodilo se nešto što je stvarno išlo protiv nas. Trenutačno sam jednostavno bez riječi.“

Postolje su upotpunili Britanac Lewis Hamilton, ostvarivši svoj najbolji rezultat u Ferrariju, te nizozemski vozač Max Verstappen, koji je unatoč problematičnom vikendu za Red Bull uspio izvući maksimum i doći do svog prvog postolja sezone.

Mercedesov dvoboj i Russellova okrutna sudbina

Vikend je od samog početka obećavao dominaciju Mercedesovog dvojca. George Russell je u subotnjim kvalifikacijama osvojio pole position, tijesno ispred Antonellija, postavljajući pozornicu za unutarmomčadski obračun. Tenzije su već bile povišene nakon subotnje sprint utrke, gdje je njihov bliski kontakt izazvao oštre riječi preko radija, a sam Toto Wolff morao je smirivati mladog Talijana. Glavna utrka u nedjelju nastavila se u istom tonu.

Od gašenja svjetala, Russell i Antonelli vodili su bespoštednu bitku. U prvih trideset krugova, vodstvo se mijenjalo nekoliko puta. Njihov ples na rubu bio je vrhunac vozačkog umijeća, s kotačima na milimetar udaljenosti, ali bez kontakta. Russell, koji je nakon utrke trebao izraziti razočaranje, prije odustajanja je uživao u svakom trenutku.

"Bitka je bila sjajna, da budem iskren. Uživao sam, osjećao sam se kao u danima kartinga. Bilo je tvrdo, blizu... To je bit utrkivanja", izjavio je Britanac.

No, u tridesetom krugu, dok je vodio ispred momčadskog kolege, san o pobjedi pretvorio se u noćnu moru. Russellov Mercedes iznenada je usporio i stao uz stazu.

"Sve se odjednom ugasilo. Nije bilo elektronike, ni pravog kočenja. Jednostavno sam ostao bez riječi", rekao je vidno potreseni Russell, koji je u nemoćnom bijesu udarao šakama po bolidu. Kvar na pogonskoj jedinici ne samo da mu je oduzeo pobjedu, već je i širom otvorio vrata Antonelliju za povećanje prednosti u prvenstvu. Incident je izazvao virtualni sigurnosni automobil, što je većina vozača iskoristila za odlazak u boks i pripremila teren za dramatičnu završnicu.

Hamiltonov bljesak u crvenom i Verstappenova borba s vjetrenjačama

Dok je Mercedes proživljavao vlastitu dramu, vozač Ferrarija Lewis Hamilton je vozio utrku sezone. Nakon teškog početka u Ferrariju, sedmerostruki svjetski prvak napokon je pronašao ritam. Startavši s petog mjesta, strpljivo je gradio svoju utrku. Njegov proboj kulminirao je u posljednjim krugovima kada je, nakon duge potjere, spektakularno prestigao Maxa Verstappena s vanjske strane u prvom zavoju i osigurao drugo mjesto. Bio je to njegov najbolji rezultat za Scuderiju, a osmijeh na licu njegove majke Carmen, koja je utrku pratila iz garaže, govorio je više od riječi.

"Nevjerojatan je osjećaj vratiti se ovdje gore", izjavio je Hamilton nakon utrke.

"Ovi dečki su me dočekali raširenih ruku, a protekla godina bila je stvarno teška. Pronaći napokon našu zonu ugode i imati dobar vikend je predivno. Imao sam utrku s Maxom, što je također bilo sjajno. Jednostavno sam presretan, obožavam ovu stazu."

Za Maxa Verstappena, treće mjesto bilo je ravno pobjedi. Cijeli vikend Nizozemac se mučio s bolidom. Nakon kvalifikacija, u kojima je bio tek šesti, bio je brutalno iskren.

"Nemam pojma što se događa. Sve je tako zbunjujuće", priznao je, otkrivši da se nije slagao sa smjerom u kojem je tim postavio bolid.

"Tim je želio nešto drugačije s mojim bolidom. Očito, to ne funkcionira kako bi trebalo. Ponekad morate pustiti timu da sami osjete da nešto ne radi." Unatoč tome, četverostruki prvak je u utrci pokazao zašto je tu gdje jest. Vozio je obrambeno, čuvao gume i iskoristio svaku priliku da se domogne postolja, upisavši ključne bodove u sezoni koja za njega i Red Bull ne ide po planu.

Odjeci pobjednika i haos u pozadini

U sjeni svih drama, Kimi Antonelli je hladnokrvno odvezao do svoje četvrte uzastopne pobjede, dodatno učvrstivši vodstvo u prvenstvu koje sada iznosi 43 boda ispred nesretnog Russella. Mladi Talijan pokazao je zrelost koja nadilazi njegove godine, preživjevši rani pritisak i iskoristivši priliku koja mu se pružila.

"Bila je to zaista zabavna bitka s Georgeom. Bili smo na samoj granici i nije bilo lako s vjetrom danas. Šteta je što je morao odustati jer bi to bila sjajna borba do kraja, ali prihvaćamo pobjedu. Hvala timu", rekao je pobjednik.

Ostatak poretka svjedočio je o kaotičnoj prirodi kanadske utrke. McLaren je doživio dan za zaborav. Njihova kocka sa startom na intermedij gumama pokazala se kao katastrofalna pogreška, a vikend su završili s dvostrukim odustajanjem. Lando Norris zbog problema s mjenjačem, a Oscar Piastri nakon sudara s Alexom Albonom. Staza Gilles Villeneuve, poznata po svojim Zidom prvaka i nepredvidljivošću, ponovno je opravdala svoju reputaciju. Ona ne oprašta pogreške, što je i sam Hamilton naučio na teži način 2008. godine kada se u bizarnom incidentu zabio u stražnji kraj Kimija Räikkönena u pit laneu.

Ova utrka nije bila ništa drugačija, s ukupno šest odustajanja i stalnim promjenama u poretku. Potvrdila je da je staza u Montrealu istinski klasik koji uvijek donosi uzbuđenje i ispisuje neočekivane priče.

Pogled prema Europi

Velika nagrada Kanade ostavlja nas s više pitanja nego odgovora dok se karavana Formule 1 vraća u Europu. Kimi Antonelli je u dominantnoj poziciji, ali Mercedesova pouzdanost pokazala se kao njihova Ahilova peta. Je li Hamiltonov proboj u Ferrariju najava novog odnosa snaga ili samo bljesak na stazi koja mu tradicionalno odgovara? Može li Red Bull riješiti temeljne probleme s bolidom i omogućiti Verstappenu da se bori za pobjede, a ne samo za postolja? Sezona je još duga, a bitka za naslov prvaka, čini se, bit će sve samo ne predvidljiva. Montreal je bio triler, a sudeći po svemu, tek smo na početku uzbuđenja.