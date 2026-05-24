Napetost raste! Nakon kaotičnog sprinta i kvalifikacija slijedi glavna utrka vikenda

Formula 1 stigla je preko Atlantika na petu postaju sezone 2026. – Veliku nagradu Kanade. Nakon uzbudljivih utrka u Kini i Miamiju, karavana je doputovala u Montreal, na legendarnu stazu Circuit Gilles-Villeneuve, jednu od najprepoznatljivijih u povijesti ovog sporta.

Ovogodišnje izdanje donijelo je i veliku novost jer je Kanada prvi put ugostila sprint format, što je momčadima i vozačima donijelo dodatni izazov te tri dana intenzivnog natjecanja. Najzanimljivije trenutke prvog dana možete pogledati OVDJE, dok detalje sprint utrke i jučerašnjih kvalifikacija pogledajte OVDJE.

Glavnu utrku Velike nagrade Kanade pratite uživo na RTL-u 2 i platformi Voyo.

Presjek sprint utrke

George Russell pobjednik je uzbudljive sprint utrke u Montrealu, no njegov trijumf ostao je u sjeni napetog dvoboja s momčadskim kolegom Kimijem Antonellijem. Njihovu međusobnu borbu iskoristio je Lando Norris u McLarenu, koji se probio do drugog mjesta.

Borba za vodeću poziciju eskalirala je u šestom krugu kada je Antonelli pokušao napasti Russella s vanjske strane, ali je završio izvan staze. Mladi Talijan odmah se javio momčadi putem radija, tvrdeći da ga je Russell izgurao i da zaslužuje kaznu.

Samo nekoliko zavoja kasnije Antonelli je ponovno pogriješio, što je Norris iskoristio za preuzimanje drugog mjesta. Učestale radio poruke natjerale su šefa Mercedesa Tota Wolffa na neuobičajenu reakciju.

„Koncentriraj se na vožnju, a ne na kukanje preko radija“, poručio je Wolff svom vozaču.

Antonelli se žalio i nakon utrke, no Wolff ga je ponovno prekinuo riječima: „Kimi, o tome ćemo razgovarati privatno.“

Russell je do kraja uspio zadržati vodstvo i upisati važnu pobjedu kojom je smanjio zaostatak u prvenstvu za vodećim Antonellijem na 18 bodova.

Iza vodeće trojke završio je Oscar Piastri, dok su vozači Ferrarija Charles Leclerc i Lewis Hamilton utrku završili na petom i šestom mjestu. Max Verstappen bio je sedmi, a posljednji bod osvojio je mladi Arvid Lindblad.

Presjek kvalifikacija

Najviše problema u Montrealu imali su Aston Martin i novi američki tim Cadillac, čiji su vozači ispali već u prvoj rundi kvalifikacija.

Fernando Alonso, koji je dan ranije izborio SQ2, ovoga puta nije uspio bolje od 19. mjesta. Njegov momčadski kolega Lance Stroll imao je posebno težak nastup na domaćoj stazi, obilježen velikim proklizavanjem koje ga je ostavilo na razočaravajućem 21. mjestu.

Ni Cadillac nije imao razloga za zadovoljstvo. Sergio Perez i Valtteri Bottas mučili su se s manjkom brzine u jednom krugu te će glavnu utrku startati s 20. odnosno 22. pozicije, čime će podijeliti posljednja dva startna reda.

Uz njih, u Q1 su ispali i Esteban Ocon u Haasu te Alex Albon u Williamsu, potvrdivši probleme svojih momčadi tijekom cijelog vikenda.

Prvi dio kvalifikacija obilježilo je i nekoliko incidenata. Suci su razmatrali potencijalno ometanje između Lewisa Hamiltona i Pierrea Gaslyja, ali su zaključili da nema potrebe za istragom. Gasly je pritom prijavio i oštećenje poda bolida nakon neobičnog kontakta sa sviscem na stazi.

Mercedesov prvi startni red daje njemačkoj momčadi veliku stratešku prednost uoči nedjeljne utrke, osobito zbog mogućnosti kiše koja je česta u Montrealu. Momčad je za ovaj vikend pripremila konfiguraciju s većim aerodinamičkim potiskom upravo zbog potencijalno promjenjivih uvjeta, što bi moglo igrati ključnu ulogu.

Ipak, McLaren je tijekom vikenda pokazao ozbiljnu brzinu i jasno dao do znanja da će biti kandidat za pobjedu. Ferrari i Red Bull, s druge strane, morat će tražiti agresivnu strategiju kako bi se probili prema vrhu poretka.

S obzirom na male razlike među vozačima, nepredvidivu stazu Gilles-Villeneuve i niz mladih talenata željnih dokazivanja, sve je spremno za još jednu uzbudljivu Veliku nagradu Kanade.