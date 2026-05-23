Pogledajte najzanimljivije trenutke sprint utrke Velike nagrade Kanade

George Russell pobjednik je uzbudljive sprint utrke na Velikoj nagradi Kanade, no njegov trijumf ostat će u sjeni žestokog dvoboja s momčadskim kolegom Kimijem Antonellijem. Sukob Mercedesovih vozača iskoristio je Lando Norris u McLarenu, probivši se na drugo mjesto. Wolff morao smirivati uzavrele strasti

Borba za vodstvo eskalirala je u šestom krugu kada je Antonelli pokušao napasti Russella s vanjske strane, no završio je na travi. Mladi Talijan odmah se požalio putem radija, tvrdeći da ga je Russell izgurao i da zaslužuje kaznu. Samo nekoliko zavoja kasnije, Antonelli je ponovno pogriješio, što je Norrisu omogućilo da preuzme drugo mjesto. Ponavljane pritužbe natjerale su šefa momčadi Tota Wolffa na rijetku intervenciju. "Koncentriraj se na vožnju, a ne na kukanje preko radija", poručio je Wolff svom vozaču. Antonelli se žalio i nakon utrke, no Wolff ga je opet prekinuo: "Kimi, o tome ćemo razgovarati privatno."

Do kraja utrke Russell je uspio zadržati vodstvo. Svojom pobjedom smanjio je zaostatak u prvenstvu za vodećim Antonellijem na 18 bodova. Iza vodeće trojke plasirao se Oscar Piastri, dok su se vozači Ferrarija, Charles Leclerc i Lewis Hamilton, morali zadovoljiti petim i šestim mjestom. Max Verstappen završio je sedmi, a posljednji bod osvojio je Arvid Lindblad. Ova utrka pokazala je da bi borba za naslov mogla postati iznimno osobna.

