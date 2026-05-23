León u ludoj sprint utrci stigao do povijesne F2 pobjede u Montrealu

Meksički vozač Noel León, član momčadi Campos Racing, upisao je svoje ime u povijesne knjige kao prvi pobjednik utrke Formule 2 na kanadskom tlu. Njegov trijumf u sprintu na legendarnoj stazi Gilles Villeneuve u Montrealu stigao je nakon dramatičnih događaja, niza incidenata i kazni koje su u potpunosti ispremiješale poredak, ostavivši iza sebe uzbudljivu priču o strategiji, vještini i pritisku. León je ciljem prošao ispred Gabrielea Minìja i Martiniusa Stenshornea, koji je do postolja stigao nakon što su suparnici ispred njega sankcionirani.

Formula 2 je po prvi put posjetila Montreal, što je za sve vozače predstavljalo velik izazov. Staza Gilles Villeneuve, poznata po blizini zidova i zahtjevnim šikanama, tražila je brzu prilagodbu i nudila je malo prostora za pogreške. Već su kvalifikacije u petak nagovijestile kaotičan vikend. U sesiji prekidanoj s čak dvije crvene zastave, najbrže vrijeme postavio je Nizozemac Laurens van Hoepen, osiguravši za Trident prvu startnu poziciju za glavnu utrku. No, pravi kaos događao se iza njega.

Kvalifikacije su prvo prekinute kada je Oliver Goethe u zavoju broj četiri udario u zid i oštetio ovjes, a nedugo nakon nastavka, na istom je mjestu izletio i Tasanapol Inthraphuvasak, koji je zbog posljedica sudara i medicinskih razloga morao propustiti sprint utrku. Kaos je zaokružen kaznama koje su nakon sesije dobili Rafael Câmara i Alex Dunne, što je dodatno promijenilo startne pozicije za obje utrke. Zbog pravila obrnutog startnog poretka za prvih deset iz kvalifikacija, na pole poziciju za sprint utrku došao je Gabriele Minì, vozač iz akademije Alpine, koji je u Kanadu stigao kao drugoplasirani u poretku prvenstva.

Minì je sjajno iskoristio svoju priliku na startu. Zadržao je vodstvo ispred Noela Leóna, koji se probio na drugo mjesto. U prvim krugovima gledali smo napetu borbu, a istaknuo se i Joshua Duerksen koji je s petog mjesta privremeno preuzeo drugu poziciju od Leóna. Ipak, Duerksenov agresivni pristup kasnije mu je donio kaznu od pet sekundi zbog izazivanja kontakta, što ga je izbacilo iz borbe za vrh.

Ključan trenutak koji je prelomio utrku dogodio se sredinom natjecanja. Na stazu je morao izaći sigurnosni automobil nakon incidenta u kojem je Nikola Tsolov, Leónov momčadski kolega, udario u Martiniusa Stenshornea. Taj je kontakt posljedično izbacio Johna Bennetta iz utrke, a Tsolov je zbog svoje uloge u incidentu zaradio strogu kaznu od deset sekundi. Period pod sigurnosnim automobilom omogućio je vozačima da se pregrupiraju i pripremio je teren za dramatičan nastavak.

Nakon povlačenja sigurnosnog automobila, utrka je ponovno krenula. Noel León pokazao je iznimnu koncentraciju i iskoristio prvu priliku za napad. Ubrzo je prestigao do tada vodećeg Minìja i preuzeo kontrolu nad utrkom. Jednom kada se našao na čelu, Meksikanac više nije gledao unatrag. Počeo je graditi uvjerljivu prednost, vozeći precizno i bez grešaka, te je suvereno jurio prema svojoj prvoj pobjedi u karijeri u Formuli 2.

Iza njegovih leđa, borba se nastavila, no poredak se mijenjao više zbog kazni nego zbog izravnih dvoboja na stazi. Alex Dunne je utrku završio kao drugi, no i on je, poput Tsolova, dobio kaznu zbog izazivanja sudara. To je omogućilo Martitiusu Stenshorneu, vozaču Rodin Motorsporta, da se probije na treće mjesto i osigura posljednje mjesto na pobjedničkom postolju. Sprint utrku obilježio je velik broj odustajanja, a čak četiri vozača nisu uspjela završiti natjecanje, potvrđujući koliko je staza u Montrealu nemilosrdna.

Ova pobjeda predstavlja veliki uspjeh za Noela Leóna i Campos Racing, dajući im snažan poticaj za nastavak sezone. S druge strane, kaotičan ishod sprinta postavlja temelje za još uzbudljiviju glavnu utrku u nedjelju, u kojoj će vozači tražiti iskupljenje i važne bodove u borbi za naslov prvaka.