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NESREĆA KRAJ NAŠICA /

Dijete se električnim romobilom zabilo u automobil, teško je ozlijeđeno

Dijete se električnim romobilom zabilo u automobil, teško je ozlijeđeno
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Foto: RTL DANAS/Ilustracija

Prometna nesreća dogodila se u srijedu nešto poslije 16 sati, kada se dijete na električnom romobilu namjeravalo uključiti u promet, a nije propustilo sva vozila koja su se kretala kolnikom

18.6.2026.
12:54
Hina
RTL DANAS/Ilustracija
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U prometnoj nesreći u Zoljanu kod Našica u srijedu je teško ozlijeđeno dijete koje je, upravljajući električnim romobilom, udarilo u osobni automobil, izvijestila je u četvrtak osječko-baranjska Policijska uprava. Prometna nesreća dogodila se u srijedu nešto poslije 16 sati, kada se dijete na električnom romobilu namjeravalo uključiti u promet, a nije propustilo sva vozila koja su se kretala kolnikom.

Romobil je udario u bočni dio osobnog automobila kojim je upravljao 45-godišnjak, te je dijete pri udaru palo na kolnik i zadobilo teške ozljede. Policija navodi da je dijete koristilo zaštitnu kacigu, a 45-godišnji vozač bio vezan sigurnosnim pojasom.

Slijedi daljnje postupanje na utvrđivanju prekršajne odgovornosti roditelja za počinjene prekršaje djeteta, temeljem odredbi Prekršajnog zakona, napominju u policiji.

Električni RomobilPrometna NesrećaNašiceDijete
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