Bivši Vatreni šokirao sve: Od ove sezone igrati će u hrvatskom niželigašu

Legendarni kapetan Osijeka i stoper sa sedam nastupa za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, Mile Škorić, ovog se ljeta oprostio od profesionalnog nogometa, ali izgleda ne od same igre.

Jer, kako javlja Budica.info Mile Škorić nastavlja svoju karijeru u Slogi iz Novih Mikanovaca, klubu koji se natječe u sedmom rangu hrvatskog nogometa. Riječ je o klubu koji je prošle sezone završio na šestom mjestu prvenstvene ljestvice, a u kojemu je Škorić započeo svoj nogometni put prije nego li je otišao u Vinkovce, pa Osijek i Kinu.

No, Škorića i Slogu veže i jedna druga stvar - prijateljstvo. Naime, ovim je transferom Škorić ispunio obećanje koje je svojedobno dao predsjedniku Sloge Damiru Sušcu i velikom dugogodišnjem prijatelju Milanu Mravuncu – da će karijeru završiti upravo ondje gdje je sve i počelo.

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