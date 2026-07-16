Umirovio se legendarni kapetan Osijeka i bivši Vatreni

Bivši hrvatski reprezentativac sa sedam nastupa za Vatrene i legenda Osijeka s preko 300 nastupa za slavonski klub, Mile Škorić, odlučio je reći zbogom nogometu.

Škorić, koji je za Osijek od 2008. do 2023., uz posudbe u HAŠK-u i Gorici, posljednjih godinu i pol bio pod ugovorom s Rijekom, za koju je skupio samo tri nastupa zbog učestalih ozljeda koje su ga natjerale na mirovinu.

"Svako putovanje jednom dođe kraju. Zbog ozljede završavam svoju profesionalnu nogometnu karijeru. Hvala svim ljudima koji su bili dio mog puta i ostavili trag u njemu. Ponosan sam na sve što sam prošao i zahvalan na svakoj prilici, podršci i uspomeni. Hvala od srca", napisao je Škorić na svom Instagram profilu.

Osim brojnih sjajnih utakmica za Osijek, Škorić je također upisao i sedam nastupa za hrvatsku reprezentaciju, a najviše se pamti utakmica protiv Portugala, gdje je u tandemu s Dejanom Lovrenom "ugasio" Cristiana Ronalda. Tu je utakmicu Hrvatska na kraju izgubila 2:3 zbog pogotka Rubena Diasa u sudačkoj nadoknadi, ali je Škorić svejedno odigrao veoma dobru utakmicu.