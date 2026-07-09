Poznati glasnogovornik Osijeka dobio opomenu pred otkaz zbog nevjerojatnog razloga

Mario Mihić, legendarni glasnogovornik Osijeka, dobio je opomenu pred otkaz koju mu je uručila nova predsjednica kluba Alexandra Vegh. Mihić je tijekom 26 godina provedenih u klubu bio neizostavan dio momčadi, pratio je gotovo svaku utakmicu "bijelo-plavih“ te svjedočio brojnim promjenama u vlasničkoj i upravljačkoj strukturi. Njegov profesionalni rad i osobni integritet pritom se nikada nisu dovodili u pitanje.

Sve je uslijedilo nakon što je predsjednica Mihića optužila da "djeluje protiv klupskih interesa“. Prema istom izvoru, Vegh je reagirala nakon što je glasnogovornik objavio rezultat prijateljske utakmice u kojoj je Osijek doživio težak poraz od mađarskog Paksija rezultatom 4-0, iako je riječ o informaciji koja je uobičajeno dio njegovih službenih obveza.

Tko je Mario Mihić?

Ovaj potez izazvao je zgražanje i podsmijeh, a neki su komentatori povukli paralele sa Sjevernom Korejom, pitajući se kako je moguće da u 21. stoljeću navijači ne smiju znati rezultat utakmice, pa makar ona bila i prijateljska i završila nepovoljno. Činjenica da se pokušalo zataškati rezultat koji je, u pripremnoj fazi, potpuno nebitan, ali je istovremeno pokrenut disciplinski postupak protiv čovjeka koji je simbol kluba, otkrila je dublje probleme u funkcioniranju i razumijevanju nogometa od strane nove uprave. Prema neslužbenim informacijama, Mihić je odbio potpisati uručeno rješenje i trenutno se nalazi na bolovanju, dok se klub o cijelom slučaju znakovito nije službeno oglasio.

Da bi se shvatila težina ovog poteza i žestina reakcija, ključno je razumjeti tko je Mario Mihić u svijetu NK Osijeka i hrvatskog nogometa. On nije samo zaposlenik; on je dio temelja i povijesti kluba. Njegova priča počinje puno prije nego što je postao službeni glasnogovornik. U novinarstvo je ušao kao 21-godišnjak u ljeto 1991., u sportskoj redakciji Glasa Slavonije, gdje mu je prvu priliku dao doajen osječkog novinarstva Dragutin Kerže. Odmah je dobio "vrući krumpir" - praćenje NK Osijek.

"Učio sam od Drage Keržea koji mi je prvi pružio priliku. Onaj tko u sportskoj redakciji Glasa prati NK Osijek, taj je ne samo počašćen, nego preuzima nekako i najveću odgovornost", rekao je svojedobno Mihić, prenosi web site Zajednica osječkog sporta.

Ta odgovornost za njega nikada nije bila samo posao. NK Osijek njegova je cjeloživotna strast, još otkako ga je otac kao osmogodišnjaka odveo na prvu utakmicu na Gradski vrt. Zbog te opsesivne ljubavi, uvijek će istaknuti da je prvo navijač, pa tek onda novinar. Bio je jedan od osnivača navijačke skupine Kohorta 1988. godine, a njegov glas pratio je uspjehe i neuspjehe kluba s frekvencija Gradskog radija Osijek te s ekrana Osječke televizije kroz kultnu emisiju "Miholovka".

U medijski tim voljenog kluba ušao je prvo volonterski, a od 2016. profesionalno kao glasnogovornik. Njegova predanost najbolje se očituje u pothvatu koji je teško nadmašiti: od 1996. do 2021. godine, Mihić je odradio nevjerojatnih tisuću službenih utakmica u nizu, ne propustivši nijedan jedini susret, bilo prvenstveni, kup, europski ili prijateljski. Dvadeset i šest godina bez izostanka, sve dok ga bolest nakratko nije zaustavila. Njegovo ime i nadimak "Miha" uživaju poštovanje diljem Hrvatske - u Zagrebu, Splitu, Rijeci, pa čak i u Vinkovcima, unatoč velikom rivalstvu s Cibalijom. On je čovjek koji je uvijek bio iznad tenzija, predstavljajući klub s dostojanstvom i profesionalnošću.

Reagirao i HZNS

Hrvatski zbor sportskih novinara (HZSN) izrazio je snažno nezadovoljstvo odlukom predsjednice Nogometnog kluba Osijek Aleksandre Vegh, koja je dugogodišnjem glasnogovorniku kluba Mariju Mihiću uručila opomenu pred otkaz.

U HZSN-u smatraju kako je takva odluka neopravdana, posebno zbog navoda iz obrazloženja prema kojima je Mihić navodno djelovao protiv interesa kluba.

"Kada netko spomene Nogometni klub Osijek, brojna imena mogu pasti na pamet. Od Davora Šukera do Nenada Bjelice. No, među njima je svakako i Mario Mihić Miha. Kolega novinar, glasnogovornik, dobri duh kluba, ikona i čovjek koji je desetljećima bio prepoznat kao osoba od povjerenja te veliki zaljubljenik u NK Osijek“, poručili su iz HZSN-a u priopćenju.

Mihić je 2022. godine dobio posebno priznanje HZSN-a za rad press službe, a tijekom karijere osvojio je i brojna druga priznanja u Osijeku te Osječko-baranjskoj županiji.

Iz HZSN-a odbacili su tvrdnje da je Mihić radio protiv interesa kluba, usporedivši takvu optužbu s tvrdnjom da je more izgubilo slanost.

"Ne možemo privatnom klubu određivati koga će zapošljavati, a koga neće, ali možemo jasno istaknuti da je ovakva optužba protiv Marija Mihića potpuno apsurdna i teško objašnjiva“, navodi se u priopćenju koje potpisuje predsjednik HZSN-a Jura Ozmec.

Podršku dugogodišnjem glasnogovorniku iskazali su i ultrasi NK Osijeka. U srijedu navečer oko 300 navijača okupilo se ispred Opus Arene kako bi prosvjedom pružili potporu Mariju Mihiću.