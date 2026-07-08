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Navijači Osijeka održali prosvjed ispred Opus Arene u znak podrške legendi kluba

Navijači Osijeka održali prosvjed ispred Opus Arene u znak podrške legendi kluba
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Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Prosvjed je održan i skupilo se 300-tinjak navijača Bijelo-plavog kluba

8.7.2026.
23:09
Sportski.net
David Jerkovic/PIXSELL
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Kohorta je u srijedu navečer održala prosvjed ispred Opus Arene, stadiona NK Osijeka. Navijači Osijeka dali su podršku glasnogovorniku i legendi kluba Mariju Mihiću.

Naime, popularni Miha je dobio opomenu pred otkaz, a navodni razlog je što je objavio rezultat prijateljske utakmice Osijeka i Paksa koja je bila zatvorena za javnost. U toj utakmici Osijek je izgubio 4-0, a predsjednica Osijeka Alexandra Vegh zaprijetila je otkazom zbog optužbi da je Miha tim potezom radio protiv interesa kluba. 

"Drage navijačice i dragi navijači NK Osijeka. Došlo je vrijeme da svi zajedno jasno i glasno iskažemo svoj stav o ovome što se dogodilo jučer u prostorijama našeg stadiona.

Mario Mihić je simbol našeg kluba. Glas kojeg svaki navijač prepoznaje, čovjek koji je svoj život podredio NK Osijeku!

Danas u 20h dođite ispred Opus Arene i svojim prisustvom dajmo podršku jednome od nas.

Dijelite ovu objavu, neka dođe do svakog stanovnika Slavonije i Baranje.

NE DAMO MIHU!", napisali u navijači Osijeka na društvenim mrežama.

Prosvjed je održan i skupilo se 300-tinjak navijača Bijelo-plavog kluba. 

Navijači Osijeka održali prosvjed ispred Opus Arene u znak podrške legendi kluba
Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Predstavnici Kohorte i Kluba navijača "Bijelo-plavi" istaknuli su kako su već na sastanku s predsjednicom Vegh u utorak poslijepodne zatražili da povuče svoju odluku. Kako odgovor iz kluba još nije stigao, navijači su prosvjedom ponovili jasan zahtjev da se sporna odluka o opomeni pred otkaz Mariju Mihiću mora poništiti bez odgađanja.

Navijači Osijeka održali prosvjed ispred Opus Arene u znak podrške legendi kluba
Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Nk OsijekKohortaMario Mihić
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