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Madonna, Shakira... /

FIFA želi nadmašiti Super Bowl: Justin Bieber pridružio se spektaklu koji će gledati milijarde

FIFA želi nadmašiti Super Bowl: Justin Bieber pridružio se spektaklu koji će gledati milijarde
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Foto: London Entertainment/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Global Citizen Education je zajedno s FIFA-om zaslužan za predstavu na poluvremenu, a prikupljena sredstva bit će donirana obrazovanju djece diljem svijeta

8.7.2026.
22:14
Tonko Medvedec
London Entertainment/SplashNews.com/Splash/Profimedia
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Finale Svjetskog prvenstva ove će godine prvi put biti popraćeno predstavom na poluvremenu, a Shakiru, Madonnu i južnokorejsku grupu BTS, sada je svoj nastup potvrdio i kanadska pop zvijezda Justin Bieber.

"Svjetsko prvenstvo povezuje svijet na način na koji ništa drugo ne može. Zahvalan sam što sam dio ovog događaja, a još sam zadovoljniji što pomaže u proširenju pristupa obrazovanju za djecu diljem svijeta“, komentirao je Bieber svoje sudjelovanje.

Osim spomenutih, tijekom poluvremena nastupit će i nigerijski pjevač Burna Boy, venezuelanski dirigent Gustavo Dudamel, bend Coldplay i zbor iz osnovne škole u New Yorku, objavio je fond Global Citizen Education.

Global Citizen Education je zajedno s FIFA-om zaslužan za predstavu na poluvremenu, a prikupljena sredstva bit će donirana obrazovanju djece diljem svijeta. Događaj će voditi Chris Martin iz Coldplaya, koji će također uključiti poznate likove iz Muppet Showa i Ulice Sezam.

Finale će se održati 19.srpnja  na stadionu MetLife u East Rutherfordu u New Yorku. Poluvrijeme će podsjećati na godišnji Super Bowl, finale NFL-a u američkom nogometu, a pPredsjednik FIFA-e Gianni Infantino već je rekao da će predstava biti "svakako najveća pozornica ikad, s nekoliko milijardi gledatelja".

FifaSp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.
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