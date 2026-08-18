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SLATKI ŽIVOT /

NBA legenda Kenny Smith slavi suprugu Tiju samo dva tjedna nakon vjenčanja iz snova

NBA legenda Kenny Smith slavi suprugu Tiju samo dva tjedna nakon vjenčanja iz snova
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Foto: Mat Hayward/Getty images/Profimedia

Kenny Smith emotivnom porukom uputio rođendansku čestitku supruzi Tiji Jurčić

18.8.2026.
10:43
Hot.hr
Mat Hayward/Getty images/Profimedia
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Bivša NBA zvijezda i popularni televizijski analitičar Kenny "The Jet" Smith (61) podijelio je s pratiteljima na Instagramu emotivnu rođendansku čestitku upućenu svojoj supruzi, hrvatskoj influencerici Tiji Jurčić (41). Objava dolazi samo dva tjedna nakon što je par izrekao sudbonosno "da" na raskošnoj ceremoniji u Kaliforniji. Smith je uz fotografiju elegantne Tije napisao dirljivu poruku kojom je otkrio koliko mu znači.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Vau!!! Kakav mjesec!! Sretan rođendan gdje se gracioznost susreće s pameću, strašću i ljubavlju! Nastavi biti ti i pomagati mi da postanem bolji čovjek!! Volim te!!", napisao je 61-godišnji Smith.

Ubrzo je stigao i odgovor slavljenice, koja nije skrivala sreću. "Volim te, mužu. Zahvalna sam na tebi", komentirala je Tia, a ispod objave su se zaredale brojne čestitke prijatelja i pratitelja iz cijelog svijeta.

Podsjećamo, Kenny i Tia vjenčali su se četvrtog kolovoza 2026. godine na elegantnoj ceremoniji u Kaliforniji, u luksuznom resortu u Newport Beachu. Ovo je treći brak za Tiju, pokćerku poznatog hrvatskog ekonomista i političara Ljube Jurčića (72). Nakon razvoda od Marija Mamića 2023. godine, preselila se sa sinom iz prvog braka s košarkašem Chrisom Warrenom u Sjedinjene Američke Države. Njezina veza s Kennyjem Smithom, kojemu je ovo također treći brak, postala je javna početkom 2024., a zaruke su objavili u listopadu 2025. godine.  

Tia JurčićKenny SmithRođendan
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