Poljski robijaš dobio slobodan vikend, a onda se vikend otegnuo na tjedan: Uhićen je u Dubrovniku

Po slijetanju zrakoplova iz Barija i kontroli osobnih dokumenata, dubrovačka policija uhitila je poljskog državljanina P.R.P. (41) iz Dopčice. Poljak je uhićen gotovo tjedan dana nakon što je Okružni sud u Krakovu za njim izdao Europski uhidbeni nalog, javlja Dubrovački dnevnik.

Uhićen je jer se graničnom kontrolom utvrdilo da je za njim raspisana potraga zbog izvršenja pravomoćne vremenske kazne od šest godina zatvora koja mu je izrečena nakon sudskog postupka po optužnici zbog toga što je u razdoblju od 1998. do 2017. godine u sklopu zločinačke organizacije sudjelovao u nedozvoljenoj trgovini drogama.

Nakon što je odslužio nešto više od dvije godine zatvora, Poljak je dobio tzv. nagradni vikend kojeg je iskoristio za odlazak na putovanje u Italiju. Međutim, kako se u utvrđenom roku nije vratio za odsluženje preostale tri godine i devet mjeseci zatvora, poljsko je pravosuđe raspisalo tjeralicu.

Ekstradicijski zatvor

Glasnogovornik Županijskog suda u Dubrovniku, dežurni sudac istrage Pero Miloglav kazao je za Dubrovački dnevnik da su u ovom slučaju ispunjeni svi uvjeti za određivanje istražnog, odnosno ekstradicijskog zatvora radi predaje organima poljskog pravosuđa.

Kako tražena osoba prebivalištem niti na bilo koji drugi način nije trajno vezana za teritorij Republike Hrvatske te postoji opravdana bojazan od bijega, određen mu je istražni zatvor. Također, sudac istrage je zaključio kako umjesto ekstradicijskog zatvora u ovom slučaju nije moguće izreći neku od mjere opreza temeljem koje bi uhićeni poljski državljanin izručenje pravosuđu svoje zemlje čekao na slobodi.

Tijekom saslušanja u dubrovačkom Županijskom državnom odvjetništvu uhićenik je izjavio kako ne želi da mu se postavi branitelj po službenoj dužnosti kao i da je suglasan s postupkom izručenja. Time su, prema našem Zakonu o kaznenom postupku, ispunjeni uvjeti za tzv. skraćeni postupak izručenja.