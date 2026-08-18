'Elektrošokovi nisu tako tako barbarski. Koriste opću anesteziju i onesviješten si'

Kći kralja popa Michaela Jacksona, Paris Jackson (28) gostovala je u podcastu Jaya Shettyja „On Purpose“ i otvoreno progovorila o pokušajima ubojstva i elektrokonvulzivnoj terapiji kojoj se podvrgla u borbi protiv depresije.

Tri tjedna terapija

„Odradila sam devet terapija u tri tjedna. Bila sam jako, jako, jako blizu suicida“, rekla je o elektrošokovima i dodala:

„Nije tako barbarski kao što su nekada bili. Koriste opću anesteziju i onesviješten si kada te šokiraju. Imam puno piercinga, pa sam morala sav metalni nakit na licu zamijeniti plastičnim. Uđeš, dobiješ bolničku haljinu, onesvijeste te, vežu te, stave ti zaštitu od ugriza na usta i puste struju. Pomaže kod neuroplastičnosti u mozgu i ako se ne varam, to je i dalje najučinkovitiji oblik liječenja depresije“, otvoreno je opisala mlada pjevačica terapiju kojoj se podvrgla nakon što je pokušala „ sve od lijekova, pet različitih institucija, CBD-a, dijalektičko-bihevioralne terapije (DBT) i desenzibilizacije pokretima očiju (EMDR)“.

Prvih nekoliko terapija bilo je jako bolno, a jedna od nuspojava je bilo i privremen gubitak pamćenja te se ne sjeća kako su je u bolnici posjetili prijatelji ili razgovora koje su tada vodili. Ono kroz što je prošla iskoristila je i u kreativne svrhe.

Fotografija kako u ustima ima zaštitu od ugriza dok joj nečija ruka drži bradu naslovnica je njezina novog, drugog studijskog albuma 'Happiest Day of My Life' koji će objaviti 21. kolovoza.

Traumarično iskustvo

Danas svom mentalnom i fizičkom zdravlju pristupa holistički, te otvoreno govori o svemu što je prošla pa tako i o nekoliko pokušaja da okonča svoj život. Prvi je bio četiri godine nakon smrti njezina oca Michaela Jacksona, kada joj je bilo svega 15. Počela je eksperimentirati s drogama i alkoholom, a kako je opisala to u kombinaciji s neliječenom mentalnom bolešću postaje opasna i nepodnošljiva kombinacija. Na savjet Službe za zaštitu djece, obitelj ju je tada poslala u centar za liječenje, ali ustanova u američkoj saveznoj državi Utahu, nanijela je više štete nego koristi.

„Iz nje sam izašla s PTSP-om. Imala sam noćne more dvije ili tri godine nakon izlaska, bila sam jedna od sretnica koja nije doživjela fizičko ili seksualno zlostavljanje, ali definitivno se tamo događalo puno psihičkog, emocionalnog i duhovnog zlostavljanja“, opisala je Amerikanka koja je danas ima alate koji joj pomažu s njezinim mentalnim zdravljem.

„Mislim da je sreća privremena. Mislim da je i bol privremena. I zato, znajući da bih mogla ponovno postati tužna i da bih mogla ponovno proći kroz mračno razdoblje, nadam se da ću ovaj put sa sobom ponijeti informaciju da postoji izlaz. Već si to učinila. Učinit ćeš to ponovno“, zaključila je.

Savjetodavnu pomoć suicidalne i depresivne osobe mogu dobiti na više mjesta. U Republici Hrvatskoj postoji nekoliko brojeva telefona za psihološku pomoć: Centar za krizna stanja i prevenciju suicida: 01 2376 335 (radi od 0 do 24 sata)

Plavi telefon: 01/4833888 ([email protected])

Psihološki centar TESA: 01/4828888 ([email protected])