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Paris Jackson progovorila o strogom odgoju slavnog oca i ovisnosti: 'Počela sam već sa 8 godina'

Paris Jackson progovorila o strogom odgoju slavnog oca i ovisnosti: 'Počela sam već sa 8 godina'
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Foto: Profimedia

Kći Michaela Jacksona u podcastu je progovorila o djetinjstvu uz kralja popa, ali i o dugoj borbi s ovisnošću

13.8.2026.
6:45
Hot.hr
Profimedia
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Paris Jackson (28) u novom je gostovanju u podcastu Call Her Daddy podijelila dosad nepoznate detalje o odrastanju uz oca Michaela Jacksona.

Iako je prve godine života provela na slavnom imanju Neverland, naglasila je da ondje zapravo nije odrasla. "Bilo nam je potpuno jasno da sve te atrakcije nisu namijenjene nama. Bile su tu za bolesnu i ugroženu djecu koja nisu imala priliku otići u Disneyland", objasnila je.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by CALL HER DADDY (@callherdaddy)

Neobično djetinjstvo

Otkrila je da je u obitelji vladao strog red te da su morali redovito obavljati kućanske poslove i pisati zadaće ako su htjeli vikendom uživati u zabavnim sadržajima. Sličan režim vrijedio je i za gledanje televizije, koju su često smjeli pratiti samo bez zvuka, analizirajući je kao filmsko djelo.

Osvrnula se i na nošenje maski u javnosti, istaknuvši da joj to kao djetetu nije bilo strašno: "Govorili su nam da ćemo tako moći nesmetano izlaziti jer nas nitko neće prepoznati."

Unatoč neobičnom odgoju, oca pamti kao iznimno duhovitog i svog najboljeg prijatelja.

Paris Jackson progovorila o strogom odgoju slavnog oca i ovisnosti: 'Počela sam već sa 8 godina'
Foto: Rosanna Macri/StarMax/Profimedia

Borba s ovisnošću i potpun zaokret u životu

Nakon očeve smrti 2009. godine uslijedilo je iznimno teško razdoblje i nagla prilagodba na vanjski svijet. Paris je otvoreno priznala da je borba s ovisnošću započela jako rano, još u osnovnoj školi, kada je u supstancama tražila način da pobijedi nemir i nezadovoljstvo sobom. Rekla je kako je već sa sedam ili osam godina počela tražiti nešto što bi joj pomoglo da promijeni način na koji se osjeća, dok su problemi s ovisnošću počeli u osmom ili devetom razredu. 

Prekretnica se dogodila početkom 2020. godine kada je, kako sama kaže, "dotaknula dno" i odlučila se na potpunu trijeznost. Nakon što je prekinula zaruke s partnerom Justinom Longom, prošla je kroz veliku životnu promjenu. Danas ističe da je konačno posložila prioritete te da joj je protekla godina bila najbolja i najmirnija u životu.

Paris JacksonMichael JacksonDjetinjstvo
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