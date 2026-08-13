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Messi ponovno zaigrao nakon smrti oca: Navijači ga dočekali velikim pljeskom

Messi ponovno zaigrao nakon smrti oca: Navijači ga dočekali velikim pljeskom
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Foto: Chris Arjoon/Zuma Press/Profimedia

Nekoliko sati ranije Messi se emotivnom objavom oprostio od oca

13.8.2026.
7:24
Sportski.net
Chris Arjoon/Zuma Press/Profimedia
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Inter Miami ispao je iz Leagues Cupa nakon poraza 3:2 od meksičkog Leona, a susret je obilježio povratak Lionela Messija nakon smrti njegova oca Jorgea.

Miami je poveo u 42. minuti preko Daniela Pintera, ali je Leon u nastavku napravio veliki preokret. Daniel Arcila zabio je dvaput, a Juan Pablo Dominguez dodao još jedan pogodak za pobjedu meksičke momčadi.

Messi je u igru ušao na početku drugog poluvremena i dobio veliki pljesak s tribina. Bio mu je to prvi nastup nakon što mu je otac Jorge preminuo prošle subote u 68. godini.

Nekoliko sati ranije Messi se emotivnom objavom oprostio od oca i napisao da ne zna kako nastaviti bez njega. Jorge Messi imao je golemu ulogu u sinovoj karijeri, bio mu je agent i vodio njegove poslovne interese.

Inter Miami je ovim porazom ostao bez plasmana u nokaut fazu natjecanja, dok je Leon pobjedom osigurao prolazak dalje.

Lionel MessiInter Miami
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