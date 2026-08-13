Bivši suprug Blanke Vlašić dobio drugo dijete: Partnerica rodila djevojčicu, otkrili i ime

Belgijski sportski novinar Ruben Van Gucht (39), hrvatskoj javnosti dobro poznat kao bivši suprug proslavljene atletičarke Blanke Vlašić (42), dobio je drugo dijete. Njegova dugogodišnja partnerica, belgijska spisateljica Charlotte Van Looy, rodila je djevojčicu, a sretni roditelji emotivnom objavom na društvenim mrežama otkrili su i njezino ime.

Djevojčica je na svijet stigla 11. kolovoza 2026., a roditelji su joj dali ime Florence Van Gucht - Van Looy. Prve fotografije iz rodilišta podijelili su na Instagramu, gdje su pokazali nježne trenutke s novorođenom kćeri.

'Rodila se naša mala lavica'

Na crno-bijeloj fotografiji Charlotte leži u bolničkom krevetu s djevojčicom na prsima, dok se Ruben naginje prema njima i nježno ljubi kćerinu ručicu.

"Između nježnosti košute i snage vuka rodila se naša mala lavica", poručili su uz objavu.

Simbolika se nastavila i na drugoj fotografiji, grafici s imenom Florence uz ilustracije životinja. Novopečeni roditelji poruku su zaključili riječima: "Život je najljepši kada je samo jedna stvar važna. Dobrodošla, draga naša."

Objava je ubrzo privukla brojne čestitke prijatelja, kolega i pratitelja.

Ruben već ima sina s Blankom Vlašić

Za Charlotte je Florence prvo dijete, dok je Van Gucht dobio drugo. S bivšom suprugom Blankom Vlašić ima sina Monda, koji je rođen u studenome 2022. godine.

Blanka i Ruben vjenčali su se u svibnju 2022., a njihov je brak posljednjih godina često bio u središtu medijske pozornosti, posebice nakon njegovih javnih istupa o njihovom nekonvencionalnom odnosu. Službeno su se razveli u listopadu 2025. godine, nakon manje od četiri godine braka. Vijest je u javnosti potvrđena početkom 2026. godine.

No Charlotte Van Looy nije jedina žena s kojom se Van Guchta povezuje. Veliku pozornost privukao je i s belgijskom manekenkom Valentine Besard (20), koja je u intervjuu za HLN otvoreno progovorila o svojem odnosu sa sportskim novinarom.

Besard je kazala da se dugo držala podalje od javnosti, ali da više ne želi ostati u pozadini.