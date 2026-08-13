Objavljene snimke i novi detalji: Ovako je Trump tajno evakuiran, poznato i tko je bio s njim

Bliski suradnici pridružili su se američkom predsjedniku Donaldu Trumpu u manjem zrakoplovu koji je prošlog mjeseca poletio iz Turske, nakon što je on neprimjetno napustio veći zrakoplov, tvrdi osoba upoznata s organizacijom putovanja, piše CNN u srijedu.

Među Trumpovim suradnicima u manjem zrakoplovu bili su Natalie Harp, izvršna asistentica koja redovito prati Trumpa na putovanjima, Dan Scavino, zamjenik predstojnika osoblja Bijele kuće, te Walt Nauta, direktor operacija u Ovalnom uredu koji također često putuje s predsjednikom.

Ministar obrane Pete Hegseth također je putovao s predsjednikom u manjem zrakoplovu C-32A koji je poletio iz Ankare, dok su ministar vanjskih poslova Marco Rubio, ministar financija Scott Bessent i zamjenik predstojnika osoblja Stephen Miller ostali u većem zrakoplovu.

Prema osobi upoznatoj s tim pitanjem, užurbano osmišljavanje tajnog plana za neprimjetan izlazak Trumpa iz zemlje alternativnim zrakoplovom potaknula je konkretna prijetnja Air Force Oneu raketom koja se ispaljuje s ramena. Prijetnja se pojavila posljednjeg dana prošlomjesečnog NATO samita u Turskoj.

Vozilo za dostavu hrane

Dužnosnici su zbog prijetnje strahovali da bi Trumpov život bio iznimno ugrožen ako bi iz zemlje odletio ili Air Force Oneom ili zrakoplovom koji je donirao Katar, a kojim je otputovao na samit.

Osoba je odbila reći odakle je informacija o prijetnji potekla, ali rekla je da se smatrala ozbiljnom, dijelom i zbog toga koliko su, čini se, Iranci precizno poznavali detalje Trumpovog boravka u Turskoj. Trump je jednu noć proveo u Ankari, glavnom gradu Turske, u luksuznom hotelu poznatog hotelskog lanca u središtu grada, a nekoliko je puta putovao između hotela i mjesta održavanja samita.

Dužnosnici, među kojima su bili i pripadnici vojske te Tajne službe, osmislili su plan prema kojem bi Trump bio prebačen u drugi zrakoplov uz pomoć vozila za dostavu hrane kako bi u roku od nekoliko sati napustio zemlju. Trumpa je u Tursku dopratilo nekoliko visokih dužnosnika, među kojima Rubio, Bessent, Hegseth i predsjednik Združenog stožera američkih oružanih snaga, general Dan Caine. Međutim, nisu svi krenuli s predsjednikom kada je napustio zemlju.

Videoanaliza CNN-a, koju možete pogledati OVDJE, pokazala je da su dužnosnici u zračnoj luci u Ankari počeli postavljati vozilo za dostavu hrane uz Air Force One prije nego što je Trumpova kolona stigla na pistu.

Nakon što se Trump ukrcao u zrakoplov, kontejner vozila za dostavu hrane spušten je, a vozilo se udaljilo od većeg zrakoplova i približilo manjem C-32A.

Veći zrakoplov, sada bez predsjednika, poletio je oko 20.44 po lokalnom vremenu, prolazeći neposredno pokraj manjeg zrakoplova u kojem se nalazio Trump. Manji je zrakoplov minutu poslije krenuo prema pisti.

Kada je došlo vrijeme za zamjenu zrakoplova, Rubio i Bessent ostali su u plavo-bijelom Boeingu 747 zajedno s drugim djelatnicima Bijele kuće, vojnim osobljem i novinarima, prema riječima američkih dužnosnika. Većina putnika u zrakoplovu nije bila svjesna da Trump nije u njemu.

Trump: Slušam Tajnu službu i vojsku

Nakon što su svi zrakoplovi sletjeli u vojnu zračnu bazu u Britaniji, Hegseth, Nauta i Harp snimljeni su na videu kako hodaju uz Trumpa dok je prelazio iz starog Air Force Onea u novi zrakoplov koji je donirao Katar, kojim je otputovao natrag u Washington.

Trump je u utorak potvrdio osnovne detalje plana: "Ja samo slijedim ono što oni žele da učinim. Dakle, slušam Tajnu službu i vojsku. Htjeli su da putujem drugim letom, drugim zrakoplovom, koji je jednako siguran, ali htjeli su da to učinim pa sam ih poslušao. Radim ono što mi kažu."

Rekao je da mu nisu izneseni brojni detalji o razlozima za tajni manevar te je kazao da ga nije zabrinula mogućnost napada raketom koja se ispaljuje s ramena tijekom njegova odlaska iz Turske.