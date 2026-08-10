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ZABRANJENA ZONA /

Borbeni zrakoplovi F-16 presreli dvije letjelice kraj Trumpovog golf kluba

Borbeni zrakoplovi F-16 presreli dvije letjelice kraj Trumpovog golf kluba
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Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Američka vojska nije rekla koliko je borbenih zrakoplova uključeno niti je pružila dodatne pojedinosti o zrakoplovu koji je prekršio ograničenja

10.8.2026.
8:53
Hina
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
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Američki borbeni zrakoplovi presreli su dva zrakoplova koji su ušli u privremenu zonu ograničenja oko golf kluba predsjednika Donalda Trumpa u državi New Jersey, prema navodima američkih medija i vojske.

Sjevernoameričko zapovjedništvo zračne obrane (NORAD) potvrdilo je da su borbeni zrakoplovi F-16 presreli zrakoplove i sigurno ih ispratili iz ograničenog zračnog prostora. Fox News i New York Post objavili su da su letjelice presretnute u blizini Trumpovog golf kluba, gdje je američki predsjednik proveo vikend.

Američka vojska nije rekla koliko je borbenih zrakoplova uključeno niti je pružila dodatne pojedinosti o zrakoplovu koji je prekršio ograničenja. Privremena ograničenja letova rutinski se uvode oko lokacija gdje borave američki predsjednici iz sigurnosnih razloga. Prekršaji se događaju povremeno i često uključuju manje zrakoplove. NORAD je pozvao pilote da prije svakog leta provjere relevantna ograničenja zračnog prostora.

Donald TrumpF-16ZrakoploviAvioniSadGolfGolf Teren
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