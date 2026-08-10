Policija nudi nagradu za Hassana: Ubio je trudnu kći (19) pa pobjegao iz zemlje

Njemačka policija i državno odvjetništvo pokrenuli su svjetsku potragu za Hassanom Fayasom Gyndyjem (54), kojeg se sumnjiči da je 4. siječnja 2017. godine ubio svoju 19-godišnju trudnu kćer u Kölnu. Za informacije koje bi dovele do njegova uhićenja raspisana je nagrada od 5000 eura, piše Fenix.

Prema detaljima koju je objavila policija i državno odvjetništvo, djevojka je odlučila napustiti roditeljski dom i otići u sklonište za žene. Otac joj je ponudio da je odveze, ali ju je tijekom puta ubio i tijelo ostavio u grmlju. Istražitelji vjeruju da je riječ o zločinu iz časti. Naime, otac nije prihvaćao vezu kćeri s muškarcem druge vjere, kao ni njezinu trudnoću.

Ubojstvo je nastojao "obnoviti čast obitelji", vjeruju istražitelji. Nakon zločina, osumnjičeni je pobjegao u Irak. Odande je telefonski kontaktirao policiju i istražiteljima otkrio gdje se nalazi tijelo njegove kćeri. Od tada mu se gubi svaki trag, a njegovo trenutačno boravište nije poznato. Njemačke vlasti zbog toga provode međunarodnu potragu i pozivaju građane da pomognu u njegovu pronalasku.

Policija objavila opis traženog muškarca

Hassan Fayas Gyndy rođen je 1. srpnja 1972. godine u Mosulu u Iraku. Prema policijskim podacima, njemački je državljanin i pripadnik jezidske vjere. Visok je oko 1,64 metra i mršavije je tjelesne građe. Policija navodi i nekoliko karakterističnih obilježja: ožiljak na nadlanici desne ruke te približno dva centimetra dug ožiljak na desnoj strani gornje usne.

Policija i državno odvjetništvo u Kölnu pozivaju sve koji imaju informacije o trenutačnom boravištu Hassana Fayasa Gyndyja da ih odmah prijave.

Za informacije koje izravno pridonesu uhićenju traženog muškarca raspisana je nagrada od 5000 eura.