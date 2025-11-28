Otac naredio ubojstvo kćeri, braća je bacila u močvaru: Otkriven motiv stravičnog zločina

Za jezivo ubojstvo tinejdžerice Ryan Al Najjar (18), čije je tijelo u svibnju prošle godine pronađeno u močvarnom području kod nizozemskog Leylstada, optuženi su njezin otac otac Khaled Al Najjar te braća Mohamed (23) i Muhanad Al Najjar (25), objavio je Metro u petak.

Tinejdžerici su bila vezana usta i ruke, a gležnjevi omotani trakom. Tjedan dana nije joj bilo traga, a onda je slučajni prolaznik pronašao potopljene posmrtne ostatke.

Otac naredio ubojstvo

Nizozemsko državno odvjetništvo stravičan zločin okarakteriziralo je kao "nasilje iz časti". Naveli su da je otac saznao da tinejdžerica ima dečka, a potom naredio njeno ubojstvo jer se "ponašala previše zapadnjački i osramotila obitelj". Braću se sumnjiči da su vezali sestru i bacili je u močvaru.

Navodno je otac nizozemskim novinama De Telegraaf poslao dva e-mail u kojima priznaje ubojstvo i tvrdi da sinovi nisu bili upleteni. Međutim, tužitelji osporavaju njegove tvrdnje i smatraju da je sinovima naredio da pokupe sestru i bace tijelo u vodu.

Pobjegao u Siriju

Ispod noktiju 18-godišnjakinje pronađen je očev DNK, što sugerira da se pokušala obraniti. Otisak prsta jednog brata istražitelji su pak pronašli na futroli za mobitel, koja je bila ugurana u njezinu cipelu.

Braća su uhićena nedugo nakon što je pronađeno tijelo, no obojica poriču krivnju. Otac je pak pobjegao u Siriju i sudit će mu se odsutnosti. Mediji prenose da je njegov brat izjavio da žele da mu se sudi u Nizozemskoj i da se nadaju kako će "istina izaći na vidjelo".

Ipak, nizozemsko Ministarstvo pravosuđa navelo je da trenutačno nije moguće surađivati sa Sirijom jer kaznenopravna tijela u toj državi još uvijek nisu operativna. Međutim, tu tvrdnju osporilo je sirijsko Ministarstvo pravosuđa koje navodi da je sirijski pravosudni sustav u potpunosti obnovljen nakon pada režima Bašara al-Asada.

