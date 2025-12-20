Slatke muke poznate mame: Fani Stipković pokazala realnost života s dvogodišnjakom

Fani Stipković (43), bivša sportska novinarka i danas uspješna televizijska voditeljica s međunarodnom karijerom, rijetko u javnosti dijeli detalje iz svog privatnog i obiteljskog života. Upravo zato njezina najnovija objava na Instagramu privukla je posebnu pažnju pratitelja.

Naime, Fani je putem Instagram Storyja objavila simpatičnu, ali vrlo iskrenu fotografiju svog dvogodišnjeg sinčića Nicolasa koji leži na podu, očito usred dječje frustracije.

Uz prizor koji će prepoznati gotovo svaka mama, kratko je napisala: “terrible two”, aludirajući na poznatu razvojnu fazu kod djece od dvije godine, kada su ispadi bijesa, tvrdoglavost i emocionalne oscilacije sasvim uobičajeni.

Time je Fani pokazala da ni nju, unatoč glamuroznom životu između Saudijske Arabije i svijeta sporta, nisu zaobišle slatke, ali i izazovne muke roditeljstva. Upravo ta doza realnosti i iskrenosti dodatno je približila pratiteljima koji su se u njezinoj objavi lako prepoznali.

Sinčić kao kruna njihove ljubavi

Podsjetimo, Fani Stipković postala je majka u listopadu 2023. godine, kada je na svijet stigao mali Nicolas. Dječaka je dobila sa suprugom, bivšim nogometašem i trenerom Fernandom Hierrom (57). Par se vjenčao svega mjesec dana prije rođenja sina, u rujnu 2023. godine, a rođenje sina opisivali su kao najljepši trenutak u svojim životima.

Iako privatnost brižno čuva, Fani povremeno dopusti mali pogled u svoju obiteljsku svakodnevicu, a ovoga puta pokazala je da su dječje suze, tantrumi i “terrible two” faza univerzalni – bez obzira na to gdje živite i čime se bavite.

