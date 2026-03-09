Dalić prelomio: Poznato ime opet među Vatrenima, a tu su i tri igrača Dinama
Među pozvanicima je opet i Bruno Petković, ali i bivši Hajdukov as Toma Bašić
Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je popis za prijateljske utakmice protiv Kolumbije i Brazila koje će Hrvatska igrati 27. ožujka i 1. travnja u Orlandu na Floridi.
Kao što smo i najavili, većina igrača bila je znana, ali je na pretpozivu bilo i iznenađenja. Tu su se očekivano našli Dion Drena Beljo, Luka Stojković, Mislav Oršić i Franko Kovačević, što smo predvidjeli, ali svoje mjesto na popisu pronašao je i Toma Bašić koji je nekoliko utakmica propustio zbog ozljede.
Vratari: Dominik Livaković, Dominik Kotarski, Ivor Pandur
Braniči: Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Kristijan Jakić, Martin Erlić, Luka Vušković, Ivan Smolčić
Vezni: Luka Modrić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Lovro Majer, Luka Sučić, Martin Baturina, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni Fruk
Napadači: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marco Pašalić, Petar Musa, Igor Matanović
Pretpozivi: Bruno Petković, Mislav Oršić, Franjo Ivanović, Domagoj Bradarić, Toma Bašić, Dion Drena Beljo, Franko Kovačević, Karlo Letica, Luka Stojković
👥 Here is #Croatia squad for the upcoming March friendlies against @FCFSeleccionCol and @CBF_Futebol in Orlando, with the @FIFAWorldCup only three months away! 🇭🇷🙌#HrabarBroj #Family #Vatreni❤️🔥 pic.twitter.com/iZgraWpK3r— HNS (@HNS_CFF) March 9, 2026
POGLEDAJTE VIDEO: Budimir puca od snage: 'Ne gubimo glavu ni kod velikog zaostatka i uvijek ga možemo preokrenuti'