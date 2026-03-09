Dalić prelomio: Poznato ime opet među Vatrenima, a tu su i tri igrača Dinama

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je popis za prijateljske utakmice protiv Kolumbije i Brazila koje će Hrvatska igrati 27. ožujka i 1. travnja u Orlandu na Floridi.

Kao što smo i najavili, većina igrača bila je znana, ali je na pretpozivu bilo i iznenađenja. Tu su se očekivano našli Dion Drena Beljo, Luka Stojković, Mislav Oršić i Franko Kovačević, što smo predvidjeli, ali svoje mjesto na popisu pronašao je i Toma Bašić koji je nekoliko utakmica propustio zbog ozljede.

Vratari: Dominik Livaković, Dominik Kotarski, Ivor Pandur

Braniči: Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Kristijan Jakić, Martin Erlić, Luka Vušković, Ivan Smolčić

Vezni: Luka Modrić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Lovro Majer, Luka Sučić, Martin Baturina, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni Fruk

Napadači: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marco Pašalić, Petar Musa, Igor Matanović

Pretpozivi: Bruno Petković, Mislav Oršić, Franjo Ivanović, Domagoj Bradarić, Toma Bašić, Dion Drena Beljo, Franko Kovačević, Karlo Letica, Luka Stojković

