VELIKA PROMJENA /

Dobra vijest za građane! Ograničava se moć banaka, nema više sitnih slova, ali i mnogo bitnije stvari

Nema više sitnih slova pri ugovaranju kredita, oglašavanja kredita kao rješenja financijskih problema, a uvode se i stroži kriteriji kreditiranja. Barem bi tako trebalo biti ako se do kraja godine uvede novi Zakon o potrošačkim kreditima predstavljen u Ministarstvu financija. Zabranjuju se i prakse vezivanja usluga. Jednostavnije rečeno, banke često traže da se kod dizanja kredita kod njih prebace primanja, u slučaju da su ona kod druge banke. Takav odnos uvjetovanja više neće biti dopušten.

"Ona je dopuštena u okolnostima da vam kažu ako prenesete svoja primanja u banku u kojoj tražite kredit da ćete zbog toga imati povoljniju kamatnu stopu ili nešto slično", objasnio je Matej Bule, državni tajnik u ministarstvu financija. 

9.3.2026.
17:05
RTL Danas
KreditiBankePotrošački KreditiVladaMinistarstvo FinancijaKreditMatej Bule
