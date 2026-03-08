FREEMAIL
'JA SAM DALMACIJA' /

Stotine ljudi na ulicama Splita: 'Nije normalno da se u 2026. još borimo za prava žena'

Maršom za ženska prava nekoliko stotina Splićanki i Splićana obilježilo je Dan žena. Riječ je o 10. jubilarnom Maršu koji se održao uz poruku "Ja sam Dalmacija".

Uz transparente, limenu glazbu i zviždaljke Splićanke, ali i Splićani promarširali  su centrom grada. Osim borbe za prava žena, posebno su upozorili na problem nasilja nad ženama.

"Od psihološkog nasilja, ekonomskog, fizičkog, emotivnog nasilja još uvijek nismo svjesni koliko vrsta nasilja postoji", rekla je Jelena Cikatić, dok je Leonora Karabatić poručila: "Ovdje sam jer smatram  da je nije normalno u 21. stoljeću u '26. godini se još uvijek trebamo boriti za prava žena i trebamo nastaviti sve dok ne ispunimo sve za što se borimo". Više pogledajte u prilogu.

8.3.2026.
20:47
Dragana Eterović
Međunarodni Dan ženaDan ženaSplit
