Hrvati strepe od skoka inflacije: Stručnjaci otkrili čeka li nas rast cijena zbog Bliskog istoka

Nakon što smo objavili da bi bez vladinih mjera gorivo od utorka moglo drastično poskupjeti, to bi se poskupljenje odraziti moglo i na druge cijene koje bi, ako sukob na Bliskom istoku potraje, gore mogle ići čak 20 posto.

Čak 12 eura skuplji prosječni spremnik dizela i 4 i pol eura skuplji spremnik benzina. Takvo bi neugodno iznenađenje vozače od utorka moglo dočekati na pumpama, ako s mjerama ne uskoči Vlada. No, poskupljenjima tu nije kraj, upozorava najveći regionalni dobavljač.

Stjepan Roglić iz Udruge trgovine i logistike kaže: "Naravno da će se cijena goriva odražavati na sve ostale cijene robe široke potrošnje i ostalih industrijskih proizvoda, ali očekujem da će Vlada intervenirati da već u prvom tjednu može iskoristiti neke od svojih instrumenata, a da će u sljedećim tjednima pratiti stanje na tržištu, sukob u Iranu."

'Ne više od 20 posto'

Jer ako taj sukob potraje, veći rast cijena je neminovan, kaže Roglić: "Nikako ne bi smjeli ići o poskupljenjima većima od 20-ak posto. Trebala bi država plus Europska unija pratiti događanja i nikako ne dopustiti da se jedan od glavnih ulaznih parametara, a to je cijena goriva ili cijena energije značajno remeti odnose u gospodarstvu."

Na pitanje, jesu li proizvođači već najavili poskupljenja kaže da zasada nemaju takvih informacija.

Ekonomski analitičar Luka Brkić kaže: "Pod pretpostavkom da ovo ludilo se nastavi razvijati kako se sada, da se sukob proširi i na neke druge moguće aktere, onda je potpuno izvjesno da nema nikakve druge alternative osim da imamo energetsku krizu, krizu naftnih derivata, a to znači povećanje cijene koje će se preliti na niz drugih roba i usluga, od transporta, hrane i da ne nabrajam."

'Molit ćemo se Bogu'

A evo što kažu građani koji bi to na svojim džepovima mogli osjetiti.

"Pa ništa, vidjet ćemo. Glasat za Plenkija ponovno. Molit ćemo se Bogu", kažu Jozo i Manda iz Zagreba.

Biserka kaže: "Jel me strah ili nije strah, dogodilo se bude, prema tome ne možemo ništa promijeniti. To je čisto normalno."

"A što ćeš? Jel mogu šta? Ništa ne mogu. Malo stegnuti pojas i tako", kaže Zora.

Strah od veće inflacije

Na poskupljenje goriva Vlada će odgovoriti novim mjerama. Da su znatno više cijene derivata potpuno neopravdane jer je nafta na benzinskim crpkama kupljena prije sukoba na Bliskom istoku, Ističe profesor Brkić. To bi moglo dovesti do rasta inflacije u Hrvatskoj, koja je već sada druga najveća u eurozoni.

"Ovaj inflatorni udar naravno da bi u slučaju Hrvatske stvar dodatno zakomplicirao jer tada bi inflacija ako smo sada 3,8 ili nešto ispod 4 posto, tada bi moglo ići na 5, 5 i pol ili 6 posto. Tada je to inflacija kao puzajuća katastrofa tako da bi to zahtijevalo puno rigoroznije mjere", kaže ekonomski analitičar Brkić.

A koje će mjere Vlada donijeti da bi obuzdala divljanje cijena derivata - objavit će sutra na svojoj sjednici.