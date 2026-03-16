Novo rivalstvo u F1? Antonelli nakon sudara bocnuo vozača Red Bulla: 'Znamo kakav je ponekad'

Napeta situacija između mladih vozača obilježila je sprint utrku na Velikoj nagradi Kine, no priča je dobila drugačiji epilog dan kasnije. Mladi talijanski vozač Kimi Antonelli otkrio je da je razgovarao s francuskim suparnikom Isackom Hadjarom nakon incidenta koji je izazvao dosta emocija u paddocku.

Sve je počelo tijekom sprint utrke na stazi u Šangaju u sklopu Formula 1 vikenda. Antonelli je imao loš start te se našao u gužvi u sredini poretka. Pokušavajući brzo nadoknaditi pozicije već u prvom krugu, Talijan je u šestom zavoju izgubio kontrolu nad bolidom zbog podupravljanja i udario u bolid Hadjara.

U kontaktu je oštećen Red Bullov bolid, a suci su brzo procijenili da je Antonelli odgovoran za incident. Zbog toga je dobio kaznu od deset sekundi tijekom sprinta.

Odbijena isprika

Nakon utrke Antonelli je pokušao smiriti situaciju. Prišao je Hadjaru u parc ferméu kako bi se ispričao zbog pogreške, no Francuz u tom trenutku nije bio raspoložen za razgovor. Još uvijek sjedeći u bolidu, jednostavno je odbio prihvatiti ispriku.

Upitan jesu li on i Isack Hadjar izgladili nesuglasice nakon incidenta i Francuzove reakcije dan ranije, vozač Mercedesa Kimi Antonelli odgovorio je:

„Da, razgovarali smo danas tijekom vozačke parade i sada je sve u redu.“

„Naravno, jučer je to bila moja pogreška jer sam udario u njega. Nije bilo namjerno, ali sam mu time pokvario utrku. Preuzimam odgovornost i nakon utrke sam mu se odmah otišao ispričati. Bio je u žaru trenutka.“

„Znamo kakav je Isack ponekad, pogotovo kada emocije prorade, tako da me to nije previše zabrinulo jer je danas sve ponovno bilo u redu.“

