Desingerica u godinu dana promijenio preko deset automobila: Vrijednost prelazi 2 milijuna eura

Srpski reper Dragomir Despić (32), poznatiji kao Desingerica, već neko vrijeme privlači pažnju javnosti svojim luksuznim automobilima i čestim promjenama voznog parka. Prema pisanju srpskih medija, u nešto više od godinu dana navodno je promijenio više od deset skupocjenih automobila čija se ukupna vrijednost procjenjuje na gotovo dva milijuna eura. Ipak, često se postavlja pitanje jesu li vozila doista u njegovom vlasništvu ili ih samo koristi privremeno.

Posebnu pažnju izazvao je kada se na snimanju emisije „Pinkove zvezde” pojavio u Ferrariju vrijednom više od 200 tisuća eura. Njegovi kolege iz glazbenog svijeta navodno smatraju kako bi mu dugoročno isplativija investicija bila nekretnina, a ne luksuzni automobili.

"On liječi komplekse iz mladosti. I dalje je u nekom gasu s novim autima, a nijedan auto nije njegov. Tko bi pametan davao novac za tolike automobile, pa gdje bi ih u krajnjem slučaju i parkirao. On živi na periferiji grada i bolje bi mu bilo da je kupio neki stan, nego što unajmljuje automobile. To je samo za slikanje", kazao je za Blic njegov dobro upućen kolega.

Jedan izvor blizak estradi komentirao je da Desingerica očito uživa u luksuzu i imidžu koji takvi automobili nose, ali i dodao kako vjeruje da dio vozila nije u njegovom vlasništvu, već iznajmljen za potrebe pojavljivanja u javnosti i hvaljenja na društvenim mrežama.

Osim Ferrarija, pažnju je privukao i dolaskom u luksuznom Mercedesu G63 Brabus Rocket 900, modelu poznatom po ekstremnim performansama i ekskluzivnom dizajnu. Riječ je o vozilu čija cijena doseže i do 650 tisuća eura, a smatra se jednim od najprestižnijih modela koje proizvodi tuning kuća Brabus.

Iako detalji o njegovoj kolekciji automobila nisu službeno potvrđeni, Desingerica svojim odabirom vozila redovito izaziva reakcije publike i komentare na društvenim mrežama.