Desingerici radi dovođenja živog janjeta na pozornicu prijete dvije godine zatvora

Dragomiru Despiću (32), poznatijem kao Desingerica, prijeti zatvorska kazna do dvije godine.Tri kaznene prijave u Osnovnom javnom tužiteljstvu u Vranju podnesene su protiv repera zbog nedavnog nastupa u jednom klubu u tom gradu gdje je doveo živo janje na pozornicu. Ono se opiralo i pokušavalo pobjeći dok je Despić izvodio svoju pjesmu „Čokolada“, piše Kurir.

Danas su se oglasili iz organizacije Đole dog te naveli da im je Osnovno javno tužiteljstvo odgovorilo na podnesene prijave. Priopćenje organizacije Kurir prenosi u cijelosti:

„Nažalost, svi ste čuli za izvođenje živog janjeta na binu kao dio nastupa u Vranju 20. veljače. Snimke su se širile internetom pa još jednom koristimo priliku pozvati sve da takve grozne i uznemirujuće slučajeve zlostavljanja životinja jasno i glasno osude, bez dijeljenja samih videozapisa nasilja. To je dokaz koji treba prijaviti nadležnima jer dijeljenjem možemo nesvjesno učiniti štetu – širiti traumu i normalizirati nasilje, počiniteljima davati pažnju koju žele (a vidite i sami da su za tu pažnju spremni učiniti svašta, pa ćemo im i mi time pomoći), a tu je i etički aspekt zaštite žrtve (ako takve sadržaje ne dijelimo kada je riječ o čovjeku kao žrtvi, zašto to ne bismo primijenili i na životinje). Naravno, dijeli se kada postoji veća šansa da životinja dobije zaštitu i kada je potrebna hitna identifikacija i spašavanje. O tome smo objavili detaljno objašnjenje pa ga možete pogledati kako sada ne bismo ulazili u dodatne detalje.

Svi koji prate Đole dog znaju da ne odustajemo kada prođu prvi dani u kojima se svi bave nekom temom, a potom je zaborave. Bili smo u stalnom kontaktu s udrugama i pojedincima, znali smo da su prijave podnesene, a odmah smo počeli kontaktirati Tužiteljstvo u Vranju kako bismo s naše strane izvršili pritisak.

Telefonskim putem nismo dobili nikakve informacije pa smo odlučili poslati i e-mail, na koji smo dobili odgovor od Osnovnog javnog tužiteljstva (OJT). Iz OJT-a su za Đole dog potvrdili da su obaviješteni o događaju, da je u prostor objekta uneseno živo janje na binu, korišteno kao scenski rekvizit, čime su prekršene odredbe Zakona o dobrobiti životinja. Postoji sumnja da je počinjeno kazneno djelo ubijanja i zlostavljanja životinja. OJT je naložio daljnje provjere radi utvrđivanja identiteta vlasnika životinje, kao i na čiji je zahtjev životinja korištena. Naloženo je i obavljanje razgovora s izvođačem i ostalim sudionicima nastupa. Korištenje janjeta na pozornici brutalna je eksploatacija nemoćnog bića radi šoka, pažnje i jeftinog spektakla! Nastavit ćemo se informirati o daljnjem postupanju.“

Tragom tih informacija, Kazneni zakon prema članku 269. „Ubijanje i zlostavljanje životinja“ određuje kaznu zatvora do dvije godine, piše Kurir.