Jupiter kreće direktno, a ovi znakovi konačno mogu odahnuti: Čeka ih razdoblje velike sreće

Nakon višemjesečnog perioda introspekcije i zastoja, astrološki div i planet velike sreće, Jupiter, 10. ožujka 2026. godine završava svoj retrogradni hod i kreće direktno.

Ovaj prijelaz, koji se događa u emotivnom i njegujućem znaku Raka, označava kozmičko zeleno svjetlo za napredak, optimizam i širenje u mnogim područjima života.

Dok će svi osjetiti olakšanje i povratak pozitivne energije, četiri horoskopska znaka naći će se u epicentru ove transformativne promjene, spremni da iskoriste blagoslove koje im Jupiter donosi.

Vrijeme je za optimizam i rast

Jupiter je u astrologiji poznat kao "Veliki Benefik", planet koji donosi rast, obilje, mudrost i prilike. Njegov retrogradni hod, koji je trajao od studenoga 2025. godine, mnoge je natjerao na preispitivanje ciljeva, usporavanje planova i rješavanje unutarnjih pitanja. Sada, dok se ponovno kreće naprijed u znaku Raka, gdje je njegova snaga na vrhuncu (u egzaltaciji), osjetit ćemo kolektivni uzdah olakšanja.

Energija se s unutarnjeg svijeta preusmjerava na vanjski, potičući nas da hrabro zakoračimo prema svojim snovima, posebno onima vezanim uz dom, obitelj, emocionalnu sigurnost i osobni razvoj. Ovaj tranzit označava kraj odgodama i početak razdoblja u kojem se naši napori konačno počinju isplaćivati.

Foto: ChatGPT

Rak: Osobna renesansa i procvat samopouzdanja

Za rakove, ovo je bez sumnje najvažniji astrološki događaj godine. S Jupiterom koji se kreće direktno u njihovom znaku, odnosno prvoj kući identiteta, otvara se razdoblje izvanrednog osobnog rasta. Nakon mjeseci preispitivanja, Rakovi će osjetiti snažan val samopouzdanja, optimizma i vitalnosti.

Ovo je vaša prilika da se pokažete svijetu u najboljem svjetlu i preuzmete inicijativu. Projekti koji su bili na čekanju sada dobivaju nevjerojatan zamah, a vi imate vjetar u leđa da ostvarite sve što zamislite, bilo da je riječ o promjeni izgleda, pokretanju novog posla ili jednostavno osjećaju ugode u vlastitoj koži.

Vjerujete u sebe, a ta energija privlači blagoslove i sretne okolnosti. Vrijeme je da sanjate veliko, jer svemir je na vašoj strani.

Škorpion: Širenje vidika i potraga za smislom

Direktni hod Jupitera aktivira vašu devetu kuću, koja vlada dalekim putovanjima, visokim obrazovanjem, duhovnošću i životnom filozofijom. Škorpioni, koji su možda osjećali stagnaciju ili nedostatak inspiracije, sada osjećaju snažan poriv za širenjem svojih horizonata.

Ovo je idealno vrijeme za upisivanje tečaja, planiranje putovanja u inozemstvo, rješavanje pravnih pitanja ili objavljivanje nekog rada. Administrativne prepreke, poput dobivanja viza ili dozvola, sada se lakše rješavaju.

Vraća vam se vjera u pozitivan ishod i osjećate dublju povezanost sa svojom svrhom. Intuicija vam je izoštrena, a želja za učenjem i istraživanjem nepoznatog vodit će vas prema novim i uzbudljivim iskustvima koja će obogatiti vaš život.

Foto: ChatGPT

Jarac: Sklad u partnerstvima i nove poslovne prilike

Jarci će najsnažniji utjecaj Jupitera osjetiti u svom polju odnosa i partnerstava. Planet sreće prolazi kroz vašu sedmu kuću, donoseći iscjeljenje i napredak u svim važnim vezama, kako privatnim tako i poslovnim. Ako je u prethodnom razdoblju bilo nesuglasica s partnerom ili zastoja u pregovorima, sada nastupa vrijeme za pomirenje i konstruktivne dogovore.

Otvaraju se vrata za nove suradnje, potpisivanje važnih ugovora ili ulazak u ozbiljnu ljubavnu vezu. Postojeći odnosi postaju stabilniji i ispunjeniji, jer raste međusobno povjerenje i sklad. Ovo je razdoblje u kojem ćete kroz partnerstva ostvariti značajan rast i uspjeh.

Ribe: Procvat kreativnosti i životne radosti

Kao znak kojim Jupiter tradicionalno vlada, ribe uvijek snažno osjećaju njegove promjene. Ovoga puta, direktni hod aktivira vašu petu kuću kreativnosti, romantike, zabave i djece.

Nakon perioda introspekcije, osjetit ćete buđenje inspiracije i želje za životom. Vaša kreativna energija je na vrhuncu, što je savršeno za bavljenje hobijima, umjetničkim projektima ili jednostavno uživanje u malim životnim radostima.

Ljubavni život dobiva novi sjaj; moguća je nova romansa ili produbljivanje postojeće veze.

Ovo je vrijeme kada se trebate prepustiti igri, izraziti sebe bez straha i dopustiti radosti da vas vodi. Plodovi vašeg truda postaju vidljivi, a život postaje ispunjeniji i zabavniji.