Istraživanje otkrilo neočekivan trend: Jesu li i u Hrvatskoj mladi sve više konzervativiji?

GEN Z KONZERVE /

Žena se u braku treba pokoravati mužu i on treba imati zadnju riječ u važnim odlukama. Ne misle tako neki staromodni stogodišnjaci ili molitelji na trgu, nego trećina dečkiju od 20+ godina.

Generacija Z tradicionalnija je od generacije prije, pokazalo je veliko istraživanje Kraljevskog koledža u Londonu provedeno u 29 zemlja svijeta. Pa njih recimo 21% misli da su muškarci koji se brinu za vlastitu djecu manje muževni.

Jesu li i u Hrvatskoj mladi sve konzervativiji? Više saznajte u prilogu.