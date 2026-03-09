FREEMAIL
GEN Z KONZERVE /

Istraživanje otkrilo neočekivan trend: Jesu li i u Hrvatskoj mladi sve više konzervativiji?

Žena se u braku treba pokoravati mužu i on treba imati zadnju riječ u važnim odlukama. Ne misle tako neki staromodni stogodišnjaci ili molitelji na trgu, nego trećina dečkiju od 20+ godina.

Generacija Z tradicionalnija je od generacije prije, pokazalo je veliko istraživanje Kraljevskog koledža u Londonu provedeno u 29 zemlja svijeta. Pa njih recimo 21% misli da su muškarci koji se brinu za vlastitu djecu manje muževni. 

Jesu li i u Hrvatskoj mladi sve konzervativiji? Više saznajte u prilogu.

9.3.2026.
23:14
Rikardo Stojkovski
