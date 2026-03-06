Bivša američka veleposlanica: 'Čim sam došla u Zagreb, otišla sam na tripice. Opet sam ljuta na Baby Lasagnu'

U studiju RTL Direkta gostovala je bivša američka veleposlanica Nathalie Rayes. U prvom dijelu, kojeg pročitajte OVDJE, komentirala je rat na Bliskom istoku, poteze američkog predsjednika te situaciju u Venezueli.

Osim toga, osvrnula se na svoju nasljednicu, novu američki veleposlanicu u Hrvatskoj, ali i razlike života u Zagrebu i Kopengahenu.

Hrvatska je dala dobrodošlicu novoj američkoj ambasadorici Nicole McGraw. Znam da ste se već upoznale, koji savjet ste joj dali?

Drago mi je za Nicole, za ambasadoricu McGraw, što je ovdje u Hrvatskoj. Upoznala sam se s njom ovog tjedna dok sam boravila ovdje. Kontaktirala sam ju čim ju je predsjednik Trump nominirao i ponudila joj svaki savjet ili smjernicu koju sam joj mogla dati, jer mi smo ovdje kako bismo služili američkom narodu. Za mene je glatka tranzicija bila jako važna. Njezin uspjeh je uspjeh misije, i uspjeh za hrvatsko-američke odnose, a to mi je glavni cilj. Zato sam joj rekla da bude svoja, da slijedi svoje instinkte i da zna kako svatko navija za nju da bude uspješna, uključujući mene. Tu sam da ju saslušam, da ponudim savjet, razvili smo veliko prijateljstvo i jako sam sretna što marljivo radi na razvoju bilateralnih odnosa.

Ovo je jako lijepo čuti, da među vama ne postoji rivalitet, nego prijateljstvo.

Ne, to je sjajno partnerstvo i prijateljstvo. Ponovno me ugostila u ambasadi ovog utorka, ponudila mi je prekrasan dar – američku zastavu koja je vijorila iznad naše ambasade. Bilo je divno ponovno se vratiti u našu ambasadu u Zagrebu, s cijelim našim timom, i reći isto što sam rekla ovdje – ako ambasadorica McGraw uspije, svi smo uspjeli s njom. Jako sam ponosna na nju.

Više od godinu dana živite u Kopenhagenu u Danskoj. Kako vam je tamo i kako je u usporedbi sa Zagrebom?

Jako mi nedostaje Zagreb, nedostaje mi Hrvatska. Ali i Kopenhagen je prekrasan, tamo sam s obitelji, sa suprugom i dva sina. Naravno, uživam u tome kako sinovi rastu i razvijaju se. Dobro nam je. Imam divan život i pokušavam se vraćati u Hrvatsku dovoljno često. Ovdje sam na "Women's Weekendu" u Rijeci. Želim se nastaviti vraćati i zadržati veze koje imam u Hrvatskoj.

Jeste li prigrlili "hygge", ili kako se zove ona životna filozofija Danaca? Ostajete doma i pijete čaj u šlapama stalno?

Nikad nisam običavala biti doma i piti čaj. I dalje sam vrlo aktivna, držim se rasporeda koji je ispunjen sastancima, na način da mogu ostaviti neki trag u svijetu.

Što vam je sadašnji posao?

Radim od svačega pomalo. Do ovog trenutka sam izgradila vrlo kompleksan portfolio, nije to samo jedna stvar, ne mogu reći da sam samo ambasadorica ili zamjenica gradonačelnika. Pišem knjigu, što mi je jako važno. Knjiga je o liderstvu, kroz moju priču u obliku memoara. Radi se o lekcijama o liderstvu. To mi uzima dosta vremena. Istaknuti sam član Atlantskog vijeća, preko čega imam mogućnosti i dalje se baviti geopolitičkim pitanjima, što me veseli. Pristupila sam Centru za ljudska prava Robert & Ethel Kennedy, koji je posvećen pitanjima ljudskih prava diljem svijeta, uključujući Sjedinjene Države, jer se ljudska prava krše po cijelom svijetu, pa i u mojoj domovini. Tražim načine da ostanem aktivna, da ostanem uključena i da nastavim ukazivati na stvari koje su mi važne.

Rekli ste da vam nedostaje Hrvatska. Što vam najviše nedostaje od Zagreba?

Nedostaje mi Zagreb. Mislim da je Zagreb sjajan glavni grad. Kako sam bila ambasadorica, htjela sam da postoji izravan let između nekog velikog grada u Sjedinjenim Državama i Zagreba, jer želim da ljudi više dolaze i istražuju Zagreb. Dubrovnik i Split su lijepi, ali Zagreb je dragulj od glavnog grada. Nedostaje mi kao grad, nedostaju mi ljudi, jer što je grad bez svojih ljudi. Volim, naravno, i hranu. Volim i nacionalno kazalište,. Čak sam došla i dan ranije, nemojte reći mom mužu, jer sam htjela gledati "Aidu" u HNK-u.

Znači, ljubiteljica ste opere?

Ljubiteljica sam opere. Zagreb zna kako postaviti prekrasnu operu, i bilo mi je drago što sam mogla uživati u njoj u ponedjeljak.

Sjećam se da ste voljeli "tripice". Jeste li imali priliku pojesti svoje omiljeno jelo?

Naravno. Otišla sam u "Purger", jela sam tripice.

Stvarno, opet?

Jela sam i sarmu, kao i krvavice. Odlično sam se provela, jer sam se osjećala skroz u svom elementu. Ljudi su mi nudili restorane s Michelinovim zvjezdicama, rekla sam 'ok, znam svoja omiljena mjesta u Zagrebu, i tamo idem'.

Srećom, imate ukiseljenu haringu u Danskoj, je li to slično tripicama?

Ne, ne može se uopće usporediti. Tripice su mi comfort food, uz njih se osjećam kao kod kuće.

Znam da je Baby Lasagna imao koncert u Danskoj. Jeste li išli? On vam je bio omiljeni muzičar u Hrvatskoj.

Još jednom sam ljuta na Baby Lasagnu. Ne samo da me nije pozvao na svoje vjenčanje, nego je došao u Kopenhagen, a ja sam to morala doznati preko Instagrama. Poslala sam mu poruku i pitala 'zašto mi nisi javio ranije, došla bih ti na koncert'. Odgovorio je 'žao mi je, bila je naporna turneja'. Nažalost, imala sam druge dogovore te večeri...

Toliko pogrešaka Baby Lasagne! Znam da će gledati, pa će idući put valjda...

Posljednji put kad je imao koncert, bili ste tamo. Odlično smo se provele, pa bi nas mogao ponovno pozvati da možemo ići zajedno. Možemo doći bilo gdje u Europi.