Nova veleposlanica SAD-a potpuno zgrozila javnost zbog haljine koja otkriva previše

Američka veleposlanica Kimberly Guilfoyle (56), bivša televizijska voditeljica i politička komentatorica, koja je početkom studenoga preuzela novu diplomatsku dužnost u Grčkoj, ponovno je privukla pozornost javnosti. Na svečanoj večeri povodom Dana zahvalnosti pojavila se u prozirnoj, crnoj čipkastoj haljini zbog koje je društvene mreže preplavio val kritika.

Foto: Aa/abaca/abaca Press/profimedia

Guilfoyle je nosila pripijenu kreaciju koja je otkrivala siluetu, a u jednom joj je trenutku pomoć trebalo pružiti čak dvoje muškaraca kako bi se popela na pozornicu i održala govor. Mnogi korisnici društvenih mreža ocijenili su kako takav izbor odjeće nije primjeren protokolarnom događaju.

US Ambassador in Athens sparks a stir with a sheer dress



The new US Ambassador to Greece, Kimberly Guilfoyle, became the unexpected star of a Thanksgiving event hosted by the American-Hellenic Chamber of Commerce. The focus wasn’t on her speech but on her outfit — a sheer… pic.twitter.com/XPmsi8yYXg — NEXTA (@nexta_tv) November 27, 2025

Negativni komentari preplavili mreže

Njezina modna kombinacija odmah je izazvala snažne reakcije. Kritičari su je usporedili s članicama obitelji Kardashian, poznatima po provokativnim modnim odabirima. “Veleposlanica nosi prozirnu haljinu?”, “Ovo nije prikladno za ženu na toj funkciji”, “Iznenađena sam da se ovako odjenula”, samo su neki od komentara koji su se širili društvenim mrežama.

Za razliku od svečane večeri, ovo nije prvi put da Kimberly Guilfoyle privlači pažnju svojim izgledom. Od prvog dana boravka u Ateni, 5. studenoga, kada je snimljena u noćnom klubu u svjetlucavoj srebrnoj haljini i s luksuznom torbicom brenda Valentino, njezine modne kombinacije izazivaju rasprave.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Privatni život i ljubavni status

Kimberly Guilfoyle javno je priznala da je ponovno otvorena za romantične odnose i da “traži supruga”. Nakon dva razvoda i nedavnog prekida zaruka s Donaldom Trumpom Jr. (47), istaknula je kako je u dobrim odnosima s bivšim supružnicima – kalifornijskim guvernerom Gavinom Newsomom i poduzetnikom Ericom Villencyjem – dok bivšeg zaručnika nije spominjala.

POGLEDAJTE VIDEO:Andrija Mikulić doveden je na pretres svoje kuće u Dubravi