Nova veleposlanica SAD-a potpuno zgrozila javnost zbog haljine koja otkriva previše

Foto: Nikolas Mhtrousias/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia

Modni izbor podijelio je javnost

28.11.2025.
15:38
Hot.hr
Nikolas Mhtrousias/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia
Američka veleposlanica Kimberly Guilfoyle (56), bivša televizijska voditeljica i politička komentatorica, koja je početkom studenoga preuzela novu diplomatsku dužnost u Grčkoj, ponovno je privukla pozornost javnosti. Na svečanoj večeri povodom Dana zahvalnosti pojavila se u prozirnoj, crnoj čipkastoj haljini zbog koje je društvene mreže preplavio val kritika.

Nova veleposlanica SAD-a potpuno zgrozila javnost zbog haljine koja otkriva previše
Foto: Aa/abaca/abaca Press/profimedia

Guilfoyle je nosila pripijenu kreaciju koja je otkrivala siluetu, a u jednom joj je trenutku pomoć trebalo pružiti čak dvoje muškaraca kako bi se popela na pozornicu i održala govor. Mnogi korisnici društvenih mreža ocijenili su kako takav izbor odjeće nije primjeren protokolarnom događaju.

Negativni komentari preplavili mreže

Njezina modna kombinacija odmah je izazvala snažne reakcije. Kritičari su je usporedili s članicama obitelji Kardashian, poznatima po provokativnim modnim odabirima. “Veleposlanica nosi prozirnu haljinu?”, “Ovo nije prikladno za ženu na toj funkciji”, “Iznenađena sam da se ovako odjenula”, samo su neki od komentara koji su se širili društvenim mrežama.

Za razliku od svečane večeri, ovo nije prvi put da Kimberly Guilfoyle privlači pažnju svojim izgledom. Od prvog dana boravka u Ateni, 5. studenoga, kada je snimljena u noćnom klubu u svjetlucavoj srebrnoj haljini i s luksuznom torbicom brenda Valentino, njezine modne kombinacije izazivaju rasprave.

Privatni život i ljubavni status

Kimberly Guilfoyle javno je priznala da je ponovno otvorena za romantične odnose i da “traži supruga”. Nakon dva razvoda i nedavnog prekida zaruka s Donaldom Trumpom Jr. (47), istaknula je kako je u dobrim odnosima s bivšim supružnicima – kalifornijskim guvernerom Gavinom Newsomom i poduzetnikom Ericom Villencyjem – dok bivšeg zaručnika nije spominjala.

