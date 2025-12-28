Iva i Mirko Alilović na koncertu Thompsona: 'Domovina kad ti venama poteče'

Iva Alilović (34) poznata kao supruga proslavljenog rukometnog vratara Mirka Alilovića, rijetko se eksponira u javnosti, no svaka njezina objava na društvenim mrežama privuče veliku pozornost. Poznata po svom elegantnom stilu i obiteljskom životu, Iva je ovoga puta s pratiteljima podijelila emotivan trenutak s koncerta Marka Perkovića Thompsona u zagrebačkoj Areni, a njezina poruka snažno je odjeknula.

Emotivna poruka iz srca Zagreba

Na seriji fotografija objavljenih krajem prosinca, Iva pozira nasmijana, prvo u zagrljaju supruga Mirka, a zatim sama, dok se u pozadini vidi krcata Arena Zagreb. Par je očito uživao u spektakularnoj atmosferi, a Iva je svoj dojam sažela u stihove poznate Thompsonove pjesme "Lijepa li si": "Žao mi što ne znaš koliko je sreće, domovina kad ti venama poteče".

Foto: Dalibor Urukalovic/pixsell

Ovaj potez posebno je značajan s obzirom na to da obitelj Alilović živi u Poljskoj, gdje Mirko niže uspjehe u svom klubu Wisla Plock. Unatoč uspješnoj međunarodnoj karijeri, što potvrđuje i nedavno potpisani novi ugovor koji će ga učiniti rekorderom u europskoj rukometnoj Ligi prvaka, par jasno pokazuje da im je Hrvatska uvijek u srcu. Njihov dolazak u Zagreb na ovaj koncert svojevrsna je potvrda neraskidive veze s domovinom.

Pozitivne reakcije

Reakcije pratitelja bile su gotovo jednoglasno pozitivne. Mnogi su hvalili njihov skladan odnos, ostavljajući komentare poput "Divni par". Jedna pratiteljica posebno je istaknula Ivinu osobnost: "Iva ti si jedina iskrena i normalna žena na 'estradi'".

Iva, diplomirana ekonomistica, i Mirko vjenčali su se 2011. godine i roditelji su trojice sinova: Ivana, Mate i Ante. Svoj život grade daleko od skandala, a Iva je ranije ove godine podijelila i detalje o njihovim obiteljskim vrijednostima, ističući kako su korizmu proveli vrlo duhovno, uz tjedne odlaske na misu i svakodnevnu obiteljsku molitvu krunice. Čini se da su upravo te vrijednosti ono što njihovi pratitelji najviše cijene. Objavom s koncerta Iva Alilović nije samo podijelila glazbeni trenutak, već je podsjetila na važnost obitelji i domovine, vrijednosti koje ona i Mirko očito žive bez obzira na to gdje se nalazili.

