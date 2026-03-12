FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VELIKI POTHVAT /

Clippersi srušili Timberwolvese i ušli u povijest NBA

Clippersi srušili Timberwolvese i ušli u povijest NBA
×
Foto: Sean M. Haffey/Getty images/Profimedia

Clippersi zauzimaju osmo mjesto u Zapadnoj konferenciji. Leonard je odigrao svoju petu utakmicu s najmanje 40 poena ove sezone, a drugu protiv Timberwolvesa

12.3.2026.
9:56
Hina
Sean M. Haffey/Getty images/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Los Angeles Clippers su kod kuće s visokih 153-128 pobijedili Minnesota Timberwolvese, a svoju večer je imao Kawhi Leonard koji je utakmicu završio s 45 koševa.

 

Bennedict Mathurin je dodao 22 koša, Darius Garland 21, a Jordan Miller 14 za Clipperse koji sada imaju omjer pobjeda i poraza 33-32 i prva su momčad u povijesti NBA lige koja je prešla.500 nakon što su u istoj sezoni bila 15 utakmica ispod prosjeka. Clippersi zauzimaju osmo mjesto u Zapadnoj konferenciji. Leonard je odigrao svoju petu utakmicu s najmanje 40 poena ove sezone, a drugu protiv Timberwolvesa.

Kod Minnesote, koja je izgubila treću utakmicu zaredom, najbolji je bio Anthony Edwards s 36 koševa, a Naz Reid je ubacio 18. Jaden McDaniels, Julius Randle i Jaylen Clark ubacili su svaki po 11 koševa  za Timberwolvese, koji su pali s trećeg na peto mjesto u Zapadnoj konferenciji nakon ovog niza poraza.

New Orleans Pelicansi su kod kuće sa 122-111 bili bolji od Toronto Raptorsa. Do slavlja ih je predvodio Trey Murphy III s 28 koševa, što je najviše na utakmici, Dejounte Murray je dodao 27 koševa, a Zion Williamson 19. Ovo je za New Orleans sedma pobjeda u posljednjih 10 utakmica. Hrvatski košarkaš Karlo Matković je imao skroman učinak u pobjedi svoje momčadi. Odigrao je 13:27 minuta za Pelicanse, i ubacio četiri koša te upisao tri skoka i jednu ukradenu loptu). Pobjeda je pokvarila povratak bivše zvijezde Pelicana Brandona Ingrama u njegovoj prvoj sezoni s Torontom, nakon što je prethodnih šest proveo u New Orleansu. Ingram je postigao 22 poena, dok je Immanuel Quickley dodao 25 za Toronto koji je izgubio četvrti put u pet utakmica.

      Tablice omogućuje Sofascore

Orlando Magic su na svom terenu sa 128-122 bili bolji od Cleveland Cavaliersa, a Desmond Bane postigao je 35 poena, uključujući pet u posljednjih 18 sekundi za petu uzastopnu pobjedu Magica. Paulo Banchero ubacio je 25 koševa uz osam skokova i sedam asistencija, a Tristan da Silva dodao je 23 poena za Magic koji se s Toronto Raptorsima pomaknuo na peto mjesto u Istočnoj konferenciji. Cleveland je četvrti, tri utakmice ispred oba tima. James Harden završio je s 30 poena, što je njegov najveći broj otkako se pridružio Cavaliersima u zamjeni iz Los Angeles Clippersa, uz pet skokova i osam asistencija. Donovan Mitchell imao je 25 poena, a Keon Ellis 20 s klupe za Cleveland.

New York Knicks su, nakon što su nadoknadili zaostatak od 18 koševa, sa 134-117 svladali Utah Jazz u Salt Lake Cityju. Jordan Clarkson postigao je 17 od svojih sezonski rekordnih 27 poena tijekom odlučujućeg naleta u posljednjih 16 minuta za New York, Jalen Brunson je dodao 28 ubačaja, OG Anunoby 22 poena, a Karl-Anthony Towns završio je s 21 poenom. Brice Sensabaugh postigao je 29 poena i predvodio pet igrača Jazza, koji je izgubio 17. put u zadnjih 22 utakmice, s dvoznamenkastim učinkom.

Denver Nuggets su na svom terenu uvjerljivo sa 129-93 nadigrali Houston Rocketse smanjivši zaostatak na ljestvici Zapadne konferencije. Najbolji strijelac utakmice s 30 koševa bio je Jamal Murray, dok je Nikola Jokić dodao 16 poena, 13 asistencija i 12 skokova Houston (40-25) je u večer ušao kao treća momčad Zapada, s 1 1/2 utakmice ispred Denvera (40-26), koji je bio na šestom mjestu, a sada je peti. Četiri momčadi su na samo jednu pobjedu od trećeg nositelja Zapada. Christian Braun je postigao 19 poena, Cameron Johnson je dodao 17 poena, a Tim Hardaway Jr. je pridonio 14 za Nuggetse. Amen Thompson je zabio 16 koševa, Josh Okogie je imao 12, Kevin Durant i Jabari Smith Jr. po 11, a Alperen Sengun je završio s 10 poena za Rocketse.

Charlotte Horbets su sa 117-109 bili bolji od domaćih Scramento Kingsa, a Miles Bridges je postigao devet od svojih 26 poena u ključnoj seriji treće četvrtine za pobjedničku momčad. LaMelo Ball i Kon Knueppel su zajedno postigli 11 trica i 54 poena za Charlotte. Ball je završio s najviše, 30 poena u momčadi, Knueppel je dodao 24, a Brandon Miller 20 za Charlotte, koja je pobijedila osmi put u posljednjih 10 utakmica. DeMar DeRozan je postigao najviše 39 poena za Kingse, koji su prekinuli rijedak niz od dvije pobjede.

      Tablice omogućuje Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka želi još, evo što je Sanchez rekao uoči ključne utakmice

NbaLa ClippersMinnesota TimberwolvesNew Orleans PelicansToronto RaptorsCleveland CavaliersOrlando MagicNew York KnicksUtah JazzDenver NuggetsHouston RocketsNikola JokićCharlotte HornetsSacramento Kings
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx