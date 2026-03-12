Cijene mesa divljaju! Hrvatska među rekorderima po poskupljenju jedne vrste

Cijene mesa skočile su diljem Europe, negdje i više od 20 posto, zbog nestašice ponude i raznih bolesti životinja. Podaci Eurostata pokazuju da su najviše porasle cijene govedine i teletine - u prosjeku za 10 posto diljem Europske unije.

Janjetina i kozetina skuplja je za 7,2 posto, dok perad plaćamo 4,4 posto više.

Ukupno cijena hrane je rasla 3,3 posto prošle godine, nešto brže od prosječne stope inflacije od 2,5 posto. Među glavnim krivcima za porast cijena ističu se nedostatak ponude i velika potražna.

Razlike u cijenama vidljive su među državama. Janjetina i kozetina najviše je poskupjela na Kosovu (15,2 posto), dok je jedino u Švicarskoj cijena pala za 4,2 posto.

Ove vrste mesa najmanje su poskupjele u Njemačkoj (2,5 posto), Italiji (5 posto) i Francuskoj.

Cijene peradi rasle su sporije od drugih vrsta mesa, ali su i dalje imaju neke od najbrže rastućih cijena hrane u Europi, ističe Euronews.

Uzroci skoka cijena

Najveće poskupljenje osjetili su kupci u Latviji (15,8 posto) i Estoniji (15,2 posto). Za razliku od njih, blago su pale u Švicarskoj, Finskoj, Srbiji (jedan posto jeftinije) i Cipru.

"Cijene peradi porasle su 2025. uglavnom zato što je potražnja ostala vrlo jaka, a potrošači i dalje prelaze na piletinu kao relativno pristupačan protein, dok su govedina i jaja i dalje skupi", pojasnio je zamjenik glavnog tajnika AVEC-a, Europskog udruženja prerađivača peradi i trgovine peradi Paul-Henri Lava.

Lokalne epidemije ptičje gripe, ograničenja u uzgoju jaja i razne regulacije također utječu na brzinu povećanja proizvodnje.

"Glavni pokretač je kontinuirani pad broja stoke u mnogim državama članicama EU, što dovodi do smanjene ponude“, rekao je glasnogovornik Cope i Cogece.

Poskupljenje govedine i teletine: Hrvatska među rekorderima

Među 35 europskih zemalja, nekoliko ih je zabilježilo značajan porast cijena govedine i teletine. Među rekorderima su Nizozemska (23 posto), Hrvatska (22,4 posto) i Latvija (20,8 posto).

Švicarska je zabilježila najmanji porast, s porastom cijena od samo 0,1%.

Porast je premašio 20% u tri zemlje: Nizozemskoj (23%), Hrvatskoj (22,4%) i Latviji (20,8%).

Podaci pokazuju da je Hrvatska druga zemlja u eurozoni po stopi inflacije prehrambenih proizvoda. Ispred nas je samo Nizozemska.

