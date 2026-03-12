Ministar Branko Bačić tvrdi: 'Nismo znali za azbest u Vjesniku'

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić u četvrtak je, nakon sjednice Vlade, izjavio kako nisu znali za prisutnost azbesta u Vjesnikovom neboderu koji će ukloniti podizvođač sukladno svim propisima i to neće, rekao je, previše odužiti uklanjanje nebodera.

Ministar Bačić objasnio je da su netom nakon izbijanja požara s nekoliko katova uzeli uzorke i poslali ga Institutu za medicinska istraživanja koji je tada ustanovio da nema prisutnosti azbesta.

To se događalo prije javne nabave, ali su, rekao je Bačić, bili oprezni i s izvođačem, tvrtkom Eurco, u ugovoru napisali da će se, ako se tijekom uklanjanja nebodera uoči azbest, on ukloniti sukladno Zakonu o gospodarenju opasnim otpadom, tako da je izvođač znao za takvu mogućnost.

"Kada smo potpisali ugovor onda smo s izvođačem obišli zgradu i nas je izvođač izvijestio da bi, prema njegovom pregledu, na 16. katu moglo doći do pojave azbesta. Šesnaesti kat je naknadno izgrađen, nije građen od betona već od čeličnih konstrukcija koje su jednim dijelom obložene i azbestom. Ponovno smo se obratili Institutu za medicinska istraživanja koji nam je potvrdio prisustvo azbesta", istaknuo je Bačić.

Dodao je i kako je Institut za medicinska istraživanja ustanovio da je azbest prisutan na pločama obloga stupova i nije opasan za zdravlje.

U priopćenju Instituta, nastavio je, navodi se i da je na zahtjev Ministarstva dva puta uzrokovao komade s nebodera i da je nalaz u prosincu bio negativan.

Podsjetio je i da se s azbestom ne susreću prvi put i da ga kod obnove nakon potresa ima, pa tako su ga ustanovili i u najvećem bloku u Zagrebu, u tzv. Malom Vatikanu na čijim su se zgradama na krovovima nalazile azbestne salonitne ploče koje su skinute i zbrinute sukladno zakonu.

Zavod za javno zdravstvo prati kakvoću zraka, dosad nije došlo do onečišćenja

Ministar je istaknuo i da su u kontaktu sa Zavodom za javno zdravstvo koje na svojim mjernim jedinicama prati kakvoću zraka i dosad nije došlo do onečišćenja. Ponovio je kako u prosincu, nakon požara, nije bilo moguće napraviti uzorkovanje cijele zgrade i da su ušli u Vjesnik unatoč tome što je Hrvatski centar za potresno inženjerstvo tada govorio da se u zgradu ne smije ulaziti

Na novinarsku konstataciju da je još prije 20 godina bila ideja da se u Vjesnik smjeste državne institucije i da se to nije dogodilo jer je potvrđena prisutnost azbesta i tko je tu onda pogriješio, ministar je odgovorio da nitko nije pogriješio i da oni informaciju o azbestu nisu imali.

Upitan koliko će nove spoznaje poskupjeti uklanjanje nebodera, odgovorio je da trenutno nema tu informaciju i bit će poznata kada završi cijeli proces. Uklanjanje azbesta, potvrdio je, napravit će podizvođač, certificirana tvrtka za takav posao. Otklonio je bilo kakve spekulacije da je situacija s azbestom iskorištena da bi se išlo na ruku izvođaču koji možda ne može u rokovima odraditi posao.

Proces uklanjanja nebodera nastavlja se nakon uklanjanja azbesta sa 16. kata

Bačić je rekao i da je sada nastupila nova okolnost i da će se proces uklanjanja nebodera nastaviti nakon što se ukloni azbest sa 16. kata.

"Hoće li to trajati dva, dana, pet dana, deset ili petnaest dana, vidjet ćemo nakon koordinacije i kad nas o tome upozna izvođač i nadzorni inženjer. Mi izvođaču nećemo nametati podizvođača, to je njegova odluka, ali u ugovoru je jasno napisano da taj podizvođač mora biti certificirana osoba za gospodarenje s opasnim otpadom.

Ministar je odbio odgovoriti na pitanje postoji li poveznica između odobrenja zagrebačkog GUP-a i prenamjene prostora oko Vjesnikova nebodera u smislu da se sada na tom zemljištu može graditi puno veći kompleks i da je zagrebački gradonačelnik na to morao pristati kako bi mu Ministarstvu odobrilo GUP.

"Ne želim vam to uopće odgovoriti, kakvo je to uopće pitanje? Da smo mi dali suglasnost na GUP da bi se povećala, što? Izgrađenost Vjesnika? Čudo. Ne, ne, to vam uopće neću odgovoriti", kazao je.

Vezano za žalbu investitora u slučaju solarne elektrane u Krapinsko-zagorskoj županiji, ministar je odgovorio da nema informaciju da je pristigla žalba i da se žalba ne može uvažiti ako je lokacijska dozvola nezakonita, a ministarstvo je ustanovilo da je nezakonita i da nisu ispunjeni uvjeti za izdavanje lokacijske dozvole.

POGLEDAJTE VIDEO: Sudar tri automobila na 'žili kucavici' ispred Vjesnika