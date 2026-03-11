Je li ugroženo zdravlje ljudi? Glavinić o azbestu i rokovima za rušenje Vjesnika

Zbog azbesta odgođeno je rušenje zgrade Vjesnika, a radovi se nastavljaju do 16. kata, gdje nema azbesta. Radnici nastavljaju čistiti neboder od smeća. Izvođač radova je poprilično ljutit zbog konstantnog isticanja metode miniranja. Neboder će, po svemu sudeći, biti srušen strojno odnosno, takozvanom metodom grickanja.

Stručnjaci su dan nakon požara tvrdili da vjerojatno nema azbesta ne neboderu, pa se postavlja pitanje kako je moguće da ga ipak ima.

Statičari su odmah izrazili sumnju u postojanje azbesta međutim, tada je Branko Kolarić, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, rekao kako misli kako mu se čini da azbesta nema.

Međutim, danas sa Zavoda kažu kako oni nisu nadležni za azbest i da ispitivanja vrši Institut za medicinska istraživanja.

O azbestu i rokovima za rušenje Vjesnika razgovarali smo s državnim tajnikom u Ministarstvu graditeljstva, Tončijem Glavinićem.

Zna li se da postoji sumnja u postojanje azbesta? Zašto niste prije reagirali?

Mi smo u prvim danima nakon požara skupa s Hrvatskim centrom za potresno inženjerstvo ušli u sam neboder. S obzirom na tehnologiju gradnje kakva je bila 1960-ih godina kad se gradio sam neboder, mi smo isto pretpostavili da postoji mogućnost azbesta.

Proveli smo ispitivanja na nižim etažama i utvrđeno je da nema azbesta. Kroz postupak same nabave i u ugovornoj dokumentaciji sa izvođačem radova smo raspisali da će izbođač provesti ispitivanja - ukoliko se utvrdi da ima azbesta, nadležan je dalje postupati.

Zašto su ispitivanja bila samo na nižim katovima, zašto ne i na tom spornom 16. katu gdje se nalaze ti stupovi s azbestom?

U trenutku kad smo mi dobili i izvješće Centra za potresno inženjerstvo, i znamo da je neboder opasan i da je ugrožena njegova mehanička otpornost i stabilnost, ulazak u sam neboder bio je na vlastitu odgovornost i upravo iz tog dijela same sigurnosti mi smo proveli ispitivanja isključivo ispitivanja na nižim etažama.

Ispitivanja na 16. etaži, ali i na nižim etažama proveo je izvođač u prethodnim danima nakon otvaranja gradilišta i potvrđeno je da se azbest nalazi isključivo na 16. etaži u kojoj je čelična konstrukcija.

Stoji li u izvješću koje ste dobili mogućnost azbesta?

U izvješću se ne spominje azbest. Znači, izvješće od Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo napravljeno je isključivo da se vidi u kakvom je stanju konstrukcija. Spominjanja azbesta u izvješću nema.

Čiji je to onda propust?

Ja ne kažem da je to propust. Kao što sam rekao, u trenutku kada smo ušli u neboder, pretpostavili smo da postoji azbest. Mi smo ispitali na nižim etažama, gdje smo mogli provesti ispitivanja i djelovati.

Azbest je itekako opasan. Je li ovime ugroženo zdravlje ljudi koji su radili na Vjesniku?

Nije, razgovarali smo sa stručnjacima za azbest. Nikakve mehaničke radnje nisu se izvodile na 16. etaži, on je ajmo reći u statičkom stanju, tako da nije moglo doći do djelovanja samo azbesta.

Tko će ukloniti azbest i koliko će to koštati?

Izvođač. Njegova je ugovorna obveza - s obzirom da je potvrđeno da postoji azbest na 16. etaži - izvođač će ugovoriti gospodarski subjekt koji je licenciran i akreditiran za uklanjanje azbesta i nakon toga za zbrinjavanje samo azbesta.

Znači on snosi troškove?

Mi smo potpisali ugovor s izvođačem radova, tu je reguliran iznos kao i rok. Izvođač će dokumentaciju dostaviti nadzorom inženjeru. Ukoliko ima opravdanih razloga za produljenjem ugovora odnosno, za financijskim dodatkom ugovora i vremenskim dodatkom ugovora, ako zeleno svjetlo na to da stručni nadzor, mi kao naručitelj ćemo isto to sve proanalizirati i naravno, prihvatiti.

Gdje će azbest biti zbrinut?

Na adekvatan i siguran način o kojem će odlučiti podizvođač od našeg ugovorenog izvođača.

Koliko će sve ovo produljiti radove na Vjesniku i njegovo rušenje?

U ovom trenutku ne bih precizirao koliki je to ukupan rok, to je nešto na što izvođač - s obzirom da je utvrđeno postojanje azbesta - ima pravo, sukladno ugovoru.

Govorimo li o danima, tjednima ili mjesecima?

Pa ja ću se ograditi i mogu reći da pričamo najdalje o tjednima, ne baš o mjesecima, ali ću se ograditi dok od izvođača i nadzora ne dobijemo izvješće.

Možete li nam potvrditi, hoće li neboder biti srušen strojno?

O metodi samog uklanjanja nebodera više će reći ministar na press konferenciji koju ćemo imati u petak. U ovom trenutku projektant radi na samom projektnom rješenju. Sutra isto tako imamo sastanak sa izvođačem i sa projektantom i sa nadzorom, a o samom projektnom rješenju - i na kojem će naravno revident dati pozitivno suglasnost - više ćemo reći u petak.