Smetlar objasnio što gotovo svi bacamo u pogrešan spremnik za otpad: 'Prestanite to raditi'

Radnik čistoće podijelio je koja se uobičajena stvar apsolutno nikada ne bi smjela naći u vašem spremniku za biootpad ili reciklažu, a riječ je o nečemu što bezbrojne obitelji vjerojatno pogrešno odlažu. Biti smetlar nije nimalo lak posao, zahtijeva ustajanje u ranu zoru i naporan fizički rad u svim vremenskim uvjetima, dvanaest mjeseci u godini.

Ashley, koji objavljuje sadržaj na internetu pod nadimkom "The No1 Binman", radi kao komunalni djelatnik i često dijeli savjete koji pružaju uvid u svakodnevnicu tog posla, kao i smjernice o pravilnom odlaganju otpada. U jednom od nedavnih videa odgovorio je na pitanje o žvakaćoj gumi i načinima na koje bismo je trabali baciti u otpad.

Kamo zapravo baciti žvakaću gumu?

"Ova stvar ide u vaš miješani komunalni otpad. Kada završite sa žvakanjem, bacite je u spremnik za miješani otpad", objasnio je. Naglasio je zašto je to jedino ispravno rješenje. "Žvakaća guma nije biorazgradiva i zato je ne stavljate u spremnik za biootpad ili kompost. Ide u miješani otpad jer se ne može razgraditi."

Problematičan je i omot

Zatim se pozabavio problemom omota od žvakaćih guma, koji se često pogrešno bacaju u spremnike za recikliranje. Ovaj komunalni djelatnik objasnio je zašto je to greška. "Omot za žvakaću gumu je još jedna dobra tema. S obzirom na to da je kombinacija papira i aluminija, zbog te kombinacije ne ide ni u spremnik za recikliranje. Mora se baciti u spremnik za miješani komunalni otpad", istaknuo je.

A kako je u Hrvatskoj?

Savjet ovog britanskog komunalnog radnika vrijedi i za Hrvatsku – iskorištena žvakaća guma zaista se baca isključivo u miješani komunalni otpad. Prema smjernicama domaćih komunalnih poduzeća, žvakaća guma je nerazgradiv proizvod na bazi sintetičkih polimera i zato se ne može reciklirati ni kompostirati.

Međutim, kod ambalaže je situacija u Hrvatskoj nešto složenija. Dok pojedinačni omot, koji je često kombinacija papira i aluminijske folije, također pripada u miješani otpad, vanjsko pakiranje treba odvojiti. Vanjska kartonska kutijica baca se u spremnik za papir (plavi), a eventualni vanjski plastični omot u spremnik za plastičnu i metalnu ambalažu (žuti).

Provjerite pravila vašeg komunalnog poduzeća

Komunalni radnici ključni su za održavanje čistoće. Kako bi im se olakšao posao i osiguralo pravilno recikliranje, važno je slijediti upute. Na web stranicama lokalnih komunalnih poduzeća u Hrvatskoj često se mogu pronaći jasne smjernice o recikliranju, s opsežnim popisima prikladnih proizvoda.

Stoga, sljedeći put kada posegnete za žvakaćom gumom, sjetite se ovog savjeta: samu žvakaću gumu i njezin pojedinačni omot odložite u miješani otpad, a vanjsku ambalažu ispravno razvrstajte.

