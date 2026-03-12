FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
JESTE LI ZNALI? /

Smetlar objasnio što gotovo svi bacamo u pogrešan spremnik za otpad: 'Prestanite to raditi'

Smetlar objasnio što gotovo svi bacamo u pogrešan spremnik za otpad: 'Prestanite to raditi'
×
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Britanac Ashley, koji objavljuje sadržaj na internetu pod nadimkom "The No1 Binman", radi kao komunalni djelatnik i često dijeli savjete i smjernice o pravilnom odlaganju otpada. Ovaj put je objasnio što bismo trebali napraviti sa žvakaćom gumom

12.3.2026.
14:38
Antonela Ištvan
Sanjin Strukic/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Radnik čistoće podijelio je koja se uobičajena stvar apsolutno nikada ne bi smjela naći u vašem spremniku za biootpad ili reciklažu, a riječ je o nečemu što bezbrojne obitelji vjerojatno pogrešno odlažu. Biti smetlar nije nimalo lak posao, zahtijeva ustajanje u ranu zoru i naporan fizički rad u svim vremenskim uvjetima, dvanaest mjeseci u godini.

Ashley, koji objavljuje sadržaj na internetu pod nadimkom "The No1 Binman", radi kao komunalni djelatnik i često dijeli savjete koji pružaju uvid u svakodnevnicu tog posla, kao i smjernice o pravilnom odlaganju otpada. U jednom od nedavnih videa odgovorio je na pitanje o žvakaćoj gumi i načinima na koje bismo je trabali baciti u otpad.

Kamo zapravo baciti žvakaću gumu?

"Ova stvar ide u vaš miješani komunalni otpad. Kada završite sa žvakanjem, bacite je u spremnik za miješani otpad", objasnio je. Naglasio je zašto je to jedino ispravno rješenje. "Žvakaća guma nije biorazgradiva i zato je ne stavljate u spremnik za biootpad ili kompost. Ide u miješani otpad jer se ne može razgraditi."

@theno1.binman Replying to @ajblackford6 What bin do you put chewing gum in #bindustry #Binformation #simplerrecycling #bintok #binday ♬ original sound - The No1 Binman

Problematičan je i omot

Zatim se pozabavio problemom omota od žvakaćih guma, koji se često pogrešno bacaju u spremnike za recikliranje. Ovaj komunalni djelatnik objasnio je zašto je to greška. "Omot za žvakaću gumu je još jedna dobra tema. S obzirom na to da je kombinacija papira i aluminija, zbog te kombinacije ne ide ni u spremnik za recikliranje. Mora se baciti u spremnik za miješani komunalni otpad", istaknuo je.

A kako je u Hrvatskoj?

Savjet ovog britanskog komunalnog radnika vrijedi i za Hrvatsku – iskorištena žvakaća guma zaista se baca isključivo u miješani komunalni otpad. Prema smjernicama domaćih komunalnih poduzeća, žvakaća guma je nerazgradiv proizvod na bazi sintetičkih polimera i zato se ne može reciklirati ni kompostirati.

Međutim, kod ambalaže je situacija u Hrvatskoj nešto složenija. Dok pojedinačni omot, koji je često kombinacija papira i aluminijske folije, također pripada u miješani otpad, vanjsko pakiranje treba odvojiti. Vanjska kartonska kutijica baca se u spremnik za papir (plavi), a eventualni vanjski plastični omot u spremnik za plastičnu i metalnu ambalažu (žuti).

Provjerite pravila vašeg komunalnog poduzeća

Komunalni radnici ključni su za održavanje čistoće. Kako bi im se olakšao posao i osiguralo pravilno recikliranje, važno je slijediti upute. Na web stranicama lokalnih komunalnih poduzeća u Hrvatskoj često se mogu pronaći jasne smjernice o recikliranju, s opsežnim popisima prikladnih proizvoda.

Stoga, sljedeći put kada posegnete za žvakaćom gumom, sjetite se ovog savjeta: samu žvakaću gumu i njezin pojedinačni omot odložite u miješani otpad, a vanjsku ambalažu ispravno razvrstajte.

POGLEDAJTE GALERIJU 

POGLEDAJTE VIDEO Naomi je napustila Japan sa samo jednim koferom: 'Nešto nas je vuklo u Dubrovnik i ondje smo imali posebno vjenčanje'

 

 

 

SmetlarOtpadžvakaća GumaRecikliranjeSavjet
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx