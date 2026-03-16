FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Sociosi rekli svoje /

Laporta pomeo konkurenciju i ostaje predsjednik Barcelone

Laporta pomeo konkurenciju i ostaje predsjednik Barcelone
×
Foto: Profimedia

Za 63-godišnjeg Laportu ovo će biti drugi uzastopni mandat na čelu "ponosa Katalonije"

16.3.2026.
8:59
Hina
VOYO logo
VOYO logo

Joan Laporta i sljedećih će pet godina biti na čelu FC Barcelone nakon što je na predsjedničkim izborima nadmoćno pobijedio protukandidata Victora Fonta.

Laporta je dobio 68.18 posto glasova članova kluba, dok je Font dobio podršku 29.78 posto onih koji koji su iskoristili pravo glasanja.

Iz Barcelone su objavili kako je u izborima sudjelovalo 48.480 "sociosa", što predstavlja 42 posto onih koji su imali pravo glasovati.

Za 63-godišnjeg Laportu ovo će biti drugi uzastopni mandat na čelu "ponosa Katalonije", izabran je i 2021., a ukupno četvrti jer je dužnost predsjednika obnašao i od 2003. do 2010. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Laporta nakon pobjede na izborima: 'Cijelu kampanju sam govorio da Messi voli Barcelonu'

BarcelonaJoan Laporta
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike